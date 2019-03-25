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追求少女被拒竟要求3P 遭拒後仍硬上判重刑

2019-03-25 10:53聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

魏男追求少女「小梅」被拒，兩年前以介紹工作騙少女到他的住處，魏還帶友人在他的住處拉K，再向少女表示友人想與她從事3P性行為，她予以拒絕，魏即將友人帶離，不久後，魏再返回住處，強行性侵害少女得逞，台中地院今天依強制性交罪將他判刑5年。得上訴。

魏男否認犯行，辯稱「我去桃園接她時，就有跟說要跟她住同一個房間，因為爸爸的同事住在我家，家裡沒有空房間，我才會在外面租套房，該套房是木板隔間，當時旁邊有人居住，若告訴人求救一定會有人聽到。」

「我有暗示追求她，她沒有拒絕，她洗完澡出來就沒有穿內衣，因為我房間只有一張床，她還有抱我，所以我就與她發生性行為」，但被害人鉅細靡遺描述遭性侵過程，法官不採信魏男辯詞。

合議庭查出，「被害人外陰部棉棒、陰道深處棉棒檢出同一種男性Y染色體DNA-STR型別，與涉嫌人魏男型別相符，不排除其來自涉嫌人魏男或與其具同父系血緣關係之人。」

判決書指出，魏男與少女「小梅」有共同好友，自106年5月間起，透過社群網站臉書與她攀談，並表示追求之意，惟遭她拒絕，而非男女朋友關係。

同年5月14日下午，魏以臉書訊息向「小梅」告知能介紹她至高雄地區工作，她得於魏承租套房暫住數日，魏則會返家居住，待魏的友人接應她等至高雄地區應徵工作，她允諾後，魏遂於同晚，自桃園市駕車搭載她至他位在台中市的套房。

當天深夜，魏在套房內，邀集其男性友人到場施用愷他命，魏並以臉書訊息向「小梅」表示其友人想與她從事3P性行為，她則以臉書向魏表示求助及拒絕與他們發生性行為，

魏隨即將其友人帶離現場，然魏僅數分鐘後即返回上開套房，並逕自躺在床上。「小梅」見狀，即假藉其友人情緒不佳，須前往陪伴為由，準備離去。未料，魏自背後環抱她，不顧她反對，性侵害被害人得逞。經被害人告訴友人後，向警方報案。

魏男追求少女「小梅」被拒，兩年前以介紹工作騙少女到他的住處，魏還帶友人在他的住處...
魏男追求少女「小梅」被拒，兩年前以介紹工作騙少女到他的住處，魏還帶友人在他的住處拉K，再向少女表示友人想與她從事3P性行為，她予以拒絕，魏即將友人帶離，不久後，魏再返回住處，強行性侵害少女得逞，台中地院今天依強制性交罪將他判刑5年。得上訴。 圖／本報資料照
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