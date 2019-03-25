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司法首例受刑人控獄唱軍歌違法獲勝 綠監：已上訴

2019-03-25 09:40聯合報 記者羅紹平╱即時報導

綠島監獄謝姓收容人控告監獄管理人員要求刑人唱軍歌、答數的管理方式違法，台東地院認為受刑人非進行作戰準備，判決謝員勝訴，這也是受刑人受違法管理提司法救濟獲勝首例。綠島監獄指出，全案已上訴，希望爭取改判。

民國106年12月1日，司法院釋字第755號解釋宣告，監獄行刑法規定「不許受刑人就監獄處分或其他管措施向法院請求救濟之部分牴觸憲法」。現任大法官湯德宗、陳碧玉在協同意見書上說，「受刑人就監獄之處分或其他管理措施，認逾越達成監獄行刑目的所必要之範圍，而不法侵害其憲法所保障之基本權利且非顯屬輕微時，得向法院請求救濟」。

被喻為是台灣「惡魔島」綠島監獄有謝姓受刑人在去年羅列近百條綠島監獄的管理措施違法，依據755號解釋令向台東地方法院控告綠島監獄違法管理；其中一項管理員命令受刑人唱軍歌、答數、向後跳、向左右轉等軍事管理措施。

日前台東地方法院審理後，認為綠島監獄軍事管理措施缺乏法律授權依據，並且缺乏彈性及合理目的關聯性，將受刑人視為棋子而使之失去主體性，判決綠監違法。

判決書中表示，受刑人如軍人般唱軍歌、答數、向後跳、向左右轉等措施，與監所教化功能無關聯性，在軍人之場合，為作戰訓練之必要，當然有要求軍人能夠齊一聽口令而動作，使軍人能夠理解、執行相關之軍事指揮命令；然而監所矯正受刑人之目的，不是「進行作戰之準備」，相關軍事訓練無助於受刑人理解其觸犯法律之原因。

這個判決是司法院釋字第755號解釋，宣告受刑人不得就監獄管理向法院請求救濟違憲後，國內受刑人向法院提出救濟獲勝首例，不過，綠監和謝員均提起上訴。

綠島監獄謝姓收容人控告監獄管理人員要求刑人唱軍歌、答數的管理方式違法，日前獲台東...
綠島監獄謝姓收容人控告監獄管理人員要求刑人唱軍歌、答數的管理方式違法，日前獲台東地院判決勝訴。聯合報系資料照片
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受刑人監獄綠島

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