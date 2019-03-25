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紅線大膽停？ 機車停線內逾30公分 法官判免罰

2019-03-25 09:31聯合報 記者袁志豪╱即時報導

羅姓男子將機車停在紅線內，被警方依道管條例開罰，羅不服提告；新北地院指出行政機關依法必須將紅線設置在距離路面邊緣30公分以上，羅的機車停在紅線內，距離紅線已超過30公分，紅線畫的位置太寬，讓民眾信賴、誤以為該處並非管制禁止停車處所，判決撤銷罰單

新北地院指出依據道路交通標誌標線號誌設置規則第169條「禁止臨時停車線，用以指示禁止臨時停車路段，以畫設於道路緣石正面或頂面為原則，無緣石之道路得標繪於路面上，距路面邊緣以卅公分為度」；再依台北高等行政法院三案判決意旨，若民眾據法律規定信賴停車的位置已經不是屬於管制禁止（臨時）停車處所，停車行為依行政罰法自不符合道管條例規定事實。

判決指出，羅姓男子去年9月11日傍晚7時許，將機車停放在新北市中和區中和路上一處紅線內側，轄區員警巡邏經過，依「在禁止臨時停車處所停車」拍照開罰；羅不服提出申訴，台北市交通事件裁決處仍裁罰6百元。

羅主張停車位置根本不會影響人車通行，且現場有白線機車格，雖然紅線有覆蓋部分白線，但白線並沒有刨除或塗黑，讓他認為應該還是可以停放機車，請求撤銷罰單。交裁處指出員警目睹機車違停，有採證照片，原白線也已被新畫設紅線覆蓋，認定違規屬實、開罰無誤。

新北地院認為，羅的機車位置明顯距離紅線已超過30公分，即使行政機關認為紅線效力及於該處所，但標誌標線必須有明確性與信賴保護，依照法律規定，羅信賴停車的位置已經不是管制禁止（臨時）停車處所，停車行為既不是故意，也非過失，不符合道管條例主觀要件事實，判決撤銷罰單。

新北市交通警察大隊指出，依據警政署函釋，車輛停放在畫設有禁止停車標線路段，違規事實即已存在；無論車輛停放位置是在道路範圍內側、外側，或車體前（後）懸部分，占用禁停標線長度多少，均成立違規行為。因此，汽機車停在紅線內，除非該處屬於私人用地，實務上一律開罰。

交大表示，過去曾發函主管機關，紅線應明確設置在距離路面邊緣卅公分上，但主管機關回覆只要停在紅線內、屬於道路範圍，就成立違規行為；警方實務上認為「道路交通標誌標線號誌設置規則」是規定紅線應如何設置，與紅線的效力無涉，對於法院判決，可能要與主管機關再研議。

海山警分局交通組長楊信毅指出，台灣民眾大量使用機車，市區機車停車格一位難求，街頭巷尾到處可見民眾將機車停在紅線裡面；近期行政法院趨於一致認為紅線既然必須設置在路面邊緣30公分的位置，行政機關就應依法畫設，只要民眾停的位置距離紅線超過30公分，就不應受罰。

楊信毅說，2014年他任職交大執法組長時，就曾發函交通局討論紅線的設置問題，當時與交通管制工程科研議，有些路段，紅線若太靠近路面邊緣，民眾開車、騎車往往會壓在水溝蓋上，造成設施損壞。

目前有些路段紅線內還有很大空間，其實是原本應該先畫設白色的路面邊線，內側再畫紅線，畫設時可能是讓紅線同時當作路面邊線；當民眾將機車停在紅線裡面，距離就可能超過30公分。

楊信毅認為，目前有三種方式可以解決：一是修改道路交通標誌標線號誌設置規則，由交通局蒐集全國各地的狀況，看法條應如何修正；二是交通局全面審視、重新畫設紅線，明確設置在路面邊緣30公分的位置；三是主管機關、執法單位從實務上跟行政法官進行辯論，統一做出定論。

楊表示，紅線設置目的是保持車道通行，避免發生交通事故，阻擋救護救災車輛通行；目前執法實務上是認為紅線管制效力包括標線左右兩側至路權範圍為止，如果畫得太寬，機車停在裡面沒有影響道通行，可以停車的地方不給停，會讓民眾無所適從，有關單位應該要正視解決這個問題。

台灣民眾大量使用機車，市區機車停車格一位難求，街頭巷尾到處可見民眾將機車停在紅線...
台灣民眾大量使用機車，市區機車停車格一位難求，街頭巷尾到處可見民眾將機車停在紅線裡面。記者袁志豪／攝影
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新北地院指出行政機關依法必須將紅線設置在距離路面邊緣30公分上。記者袁志豪／攝影
新北地院指出行政機關依法必須將紅線設置在距離路面邊緣30公分上。記者袁志豪／攝影
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台灣民眾大量使用機車，市區機車停車格一位難求，街頭巷尾到處可見民眾將機車停在紅線...
台灣民眾大量使用機車，市區機車停車格一位難求，街頭巷尾到處可見民眾將機車停在紅線裡面。記者袁志豪／攝影
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羅姓男子將機車停在紅線內，被警方依道管條例開罰；新北地院指出羅的機車停在紅線內，...
羅姓男子將機車停在紅線內，被警方依道管條例開罰；新北地院指出羅的機車停在紅線內，距離紅線已超過30公分，讓民眾誤以為該處並非管制禁止停車處所，判決撤銷罰單。記者袁志豪／翻攝
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新北地院指出行政機關依法必須將紅線設置在距離路面邊緣30公分上。記者袁志豪／攝影
新北地院指出行政機關依法必須將紅線設置在距離路面邊緣30公分上。記者袁志豪／攝影
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台灣民眾大量使用機車，市區機車停車格一位難求，街頭巷尾到處可見民眾將機車停在紅線...
台灣民眾大量使用機車，市區機車停車格一位難求，街頭巷尾到處可見民眾將機車停在紅線裡面。記者袁志豪／攝影
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羅姓男子將機車停在紅線內，被警方依道管條例開罰，法院判決撤銷罰單，記者實地走訪，...
羅姓男子將機車停在紅線內，被警方依道管條例開罰，法院判決撤銷罰單，記者實地走訪，現場仍有機車停放。記者袁志豪／攝影
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羅姓男子將機車停在紅線內，被警方依道管條例開罰，警方還在現場貼上禁止停車的告示，...
羅姓男子將機車停在紅線內，被警方依道管條例開罰，警方還在現場貼上禁止停車的告示，法院卻判決撤銷罰單。記者袁志豪／攝影
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台灣民眾大量使用機車，市區機車停車格一位難求，街頭巷尾到處可見民眾將機車停在紅線...
台灣民眾大量使用機車，市區機車停車格一位難求，街頭巷尾到處可見民眾將機車停在紅線裡面。記者袁志豪／攝影
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台灣民眾大量使用機車，市區機車停車格一位難求，街頭巷尾到處可見民眾將機車停在紅線...
台灣民眾大量使用機車，市區機車停車格一位難求，街頭巷尾到處可見民眾將機車停在紅線裡面。記者袁志豪／攝影
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