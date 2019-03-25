紅線大膽停？ 機車停線內逾30公分 法官判免罰

2019-03-25 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



羅姓男子將機車停在紅線內，被警方依道管條例開罰，羅不服提告；新北地院指出行政機關依法必須將紅線設置在距離路面邊緣30公分以上，羅的機車停在紅線內，距離紅線已超過30公分，紅線畫的位置太寬，讓民眾信賴、誤以為該處並非管制禁止停車處所，判決撤銷罰單。

新北地院指出依據道路交通標誌標線號誌設置規則第169條「禁止臨時停車線，用以指示禁止臨時停車路段，以畫設於道路緣石正面或頂面為原則，無緣石之道路得標繪於路面上，距路面邊緣以卅公分為度」；再依台北高等行政法院三案判決意旨，若民眾據法律規定信賴停車的位置已經不是屬於管制禁止（臨時）停車處所，停車行為依行政罰法自不符合道管條例規定事實。

判決指出，羅姓男子去年9月11日傍晚7時許，將機車停放在新北市中和區中和路上一處紅線內側，轄區員警巡邏經過，依「在禁止臨時停車處所停車」拍照開罰；羅不服提出申訴，台北市交通事件裁決處仍裁罰6百元。

羅主張停車位置根本不會影響人車通行，且現場有白線機車格，雖然紅線有覆蓋部分白線，但白線並沒有刨除或塗黑，讓他認為應該還是可以停放機車，請求撤銷罰單。交裁處指出員警目睹機車違停，有採證照片，原白線也已被新畫設紅線覆蓋，認定違規屬實、開罰無誤。

新北地院認為，羅的機車位置明顯距離紅線已超過30公分，即使行政機關認為紅線效力及於該處所，但標誌標線必須有明確性與信賴保護，依照法律規定，羅信賴停車的位置已經不是管制禁止（臨時）停車處所，停車行為既不是故意，也非過失，不符合道管條例主觀要件事實，判決撤銷罰單。

新北市交通警察大隊指出，依據警政署函釋，車輛停放在畫設有禁止停車標線路段，違規事實即已存在；無論車輛停放位置是在道路範圍內側、外側，或車體前（後）懸部分，占用禁停標線長度多少，均成立違規行為。因此，汽機車停在紅線內，除非該處屬於私人用地，實務上一律開罰。

交大表示，過去曾發函主管機關，紅線應明確設置在距離路面邊緣卅公分上，但主管機關回覆只要停在紅線內、屬於道路範圍，就成立違規行為；警方實務上認為「道路交通標誌標線號誌設置規則」是規定紅線應如何設置，與紅線的效力無涉，對於法院判決，可能要與主管機關再研議。

海山警分局交通組長楊信毅指出，台灣民眾大量使用機車，市區機車停車格一位難求，街頭巷尾到處可見民眾將機車停在紅線裡面；近期行政法院趨於一致認為紅線既然必須設置在路面邊緣30公分的位置，行政機關就應依法畫設，只要民眾停的位置距離紅線超過30公分，就不應受罰。

楊信毅說，2014年他任職交大執法組長時，就曾發函交通局討論紅線的設置問題，當時與交通管制工程科研議，有些路段，紅線若太靠近路面邊緣，民眾開車、騎車往往會壓在水溝蓋上，造成設施損壞。

目前有些路段紅線內還有很大空間，其實是原本應該先畫設白色的路面邊線，內側再畫紅線，畫設時可能是讓紅線同時當作路面邊線；當民眾將機車停在紅線裡面，距離就可能超過30公分。

楊信毅認為，目前有三種方式可以解決：一是修改道路交通標誌標線號誌設置規則，由交通局蒐集全國各地的狀況，看法條應如何修正；二是交通局全面審視、重新畫設紅線，明確設置在路面邊緣30公分的位置；三是主管機關、執法單位從實務上跟行政法官進行辯論，統一做出定論。