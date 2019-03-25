謝姓受刑人 讓曙光照進鐵窗

2019-03-25 09:19 中央社 中央社



鐵窗內第一道曙光系列3 謝姓受刑人自己寫訴狀，不僅讓司法院做出第755號解釋，受刑人可以對監獄管理提出司法救濟，他也讓第一道曙光照進監獄。

謝姓受刑人被監所視為「違社會行為者」，經常自己寫訴狀控告，包括地檢署、法院、典獄長和監所管理人都曾被告，因此被送到監獄的最後一站-綠島監獄。

謝姓受刑人民國102年入監，於桃園監獄服刑時，因不滿監獄人員禁止他使用「獄卒」一詞，於書信批判監所，遭桃園監獄以違規為由予以處分，謝姓受刑人不服向法院提起訴訟救濟，但因「監獄行刑法」不許受刑人向法院請求救濟，遭法院駁回。

謝姓受刑人於是和邱和順等人於105年3月向司法院提出釋憲，民國106年12月大法官做出第755號解釋，不准受刑人提司法救濟違憲。

大法官湯德宗和陳碧玉在協同意見書上表示，755號解釋正式宣告「特別權力關係」理論在中華民國從此走入歷史，讓陽光得以射入「特別權力關係」最後一個陰暗的角落-監獄，開啟了受刑人司法救濟的大門。

謝姓受刑人民國106年被移監到台東綠島監獄，綠監是「受刑人的最後一站」，專門收容台灣各監獄所的「暴力收容人」和誣控濫告、最難以管教、甚至無法管教，必須高度隔離管理的受刑人。因此綠島監獄長期來被視為台灣的「惡魔島」。

謝姓受刑人107年4月，被控毆打綠島監獄典獄長饒雅旗，被依妨害公務，判刑3個月。

接著謝姓受刑人向法院提出近百條綠島監獄違法事項。台東地方法院2月21日判決，雖然大部分被台東地方法院駁回，但也有判決勝訴。

綠島監獄被法院裁定違法的包括，要求受刑人唱軍歌、答數、向後跳、向左右轉之管理措施；以及不准受刑人向行政院衛生福利部、中央研究院提出陳情書信等都是違法。

另外謝姓受刑人提告的第31案，綠島監獄要求受刑人每日自早至晚「靜坐」的管理措施，同樣違法。綠監已於107年5月1日起，將受刑人靜坐改以專書閱讀、心得寫作及廣播教育等措施。

綠島監獄專收容暴戾受刑人，於民國98年間，為了讓受刑人靜坐，希望讓宗教的力量化解收容人的戾氣。提告的第98案，綠島監獄不准受刑人投訴媒體一案，法務部矯正署將修法，將監獄行刑法施行細則第81條第3項後段，僅得投寄「報章雜誌」，納入得投稿媒體之規定。

謝姓受刑人勝訴部分一旦最終審判定讞，將改變台灣監獄管理措施。(編輯:孫承武)