受刑人唱軍歌答數 有監所認為有必要

2019-03-25 09:09 中央社 中央社



鐵窗內第一道曙光系列2 綠島監獄要求謝姓受刑人唱軍歌、答數，台東地方法院認為違法。不過，有監所認為唱軍歌可提振精神；也有監所建議改唱有助家庭思念的歌曲。

謝姓受刑人控告綠島監獄管理員要求他，唱軍歌、答數、向後跳、向左右轉的管理措施違法，台東地方法院判決謝姓受刑人勝訴，如果最後定讞，恐影響監獄的管理措施。

判決書中表示，綠島監獄認為，要求被告唱軍歌、答數、向後跳、向左右轉等，是以基本禮儀，培養遵守紀律之觀念，為監獄管理之必要。

不過，綠島監獄接受記者訪問時表示，受刑人是否接受軍事化管理，尊重受刑人意願，去年8月已停止對謝姓受刑人的軍事化管理。

台東監獄則認為唱軍歌可以提振精神，增加信心，就像很多學校會舉辦軍歌比賽，不過這個問題是「見仁見智」。

花蓮監獄則表示，監所採軍隊式管理如要凝聚團隊精神是可以，但與時俱進人權時代，監所已可以改變不同歌曲面貌，例如唱一些有助家庭思念歌路。

也有監所人員在「靠北監所」臉書貼文，「有的時候在想愛的教育真的適合這些受刑人嗎？他們真的會誠心悔改的人有多少？服刑期滿再回籠的有幾趴? 雖然三字經裡面人之初性本善，可是很多人跟荀子說的人之初性本惡比較像」。

「國家追隨外國一廂情願的給受刑人人權，苦了在監所上班的人，辜負了社會大眾的期望。教育刑跟自由刑只適合給罪行較輕的受刑人，上級機關也不挺自己人成為矯治教育不成功的幫凶」。