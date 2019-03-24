所長暗示警員銷罰單被PO上網 向警員求償遭駁回

2019-03-24 23:28 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市已退休趙姓警員，2016年2月間認為所長「暗示」他撤銷交通罰單，退休前將事件寫在台南市警察局長專屬粉絲頁，所長看到後認為趙P0文內容不實，向法院提告民事損害賠償；台南地院法官調查認為，所長是要求趙可否先告發，讓被開罰單者先拿去繳罰款，不必再等罰單寄達，認定趙誤解所長的意思，PO文內容縱然讓所長不悅，未構成有不法侵權行為，駁回趙請求，全案仍可上訴。

所長主張，2016年9月5日下午6點多及6日晚間9點多，趙在臉書「阿仁局長室」PO兩篇文章，因為內容不實，被他好友與同事看到，也在LINE群組廣為轉傳，有同仁與長官安慰或質疑他，使他身心、名譽嚴重受創，他並沒有暗示要求趙徹銷罰單。趙在退休前對他挾怨報復，又無悔意與歉意，求償50萬元。趙反駁說，他在「阿仁局長室」寫的都是事實，未惡意以不雅文字罵所長。

法官傳喚陳姓警員做證，所長把違規通知單交給趙時說:「是某分局長司機的親戚，可否處理一下，先告發讓對方拿去繳罰款」。但趙聽到可否處理一下時，即截斷所長的話、回應說「開就開了，要處理什麼」。