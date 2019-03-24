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惡劣男租房竟賣掉 苦主遭詐走畢生積蓄

2019-03-24 22:53聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄劉姓男子因積欠地下錢莊債務，4年前涉嫌先向廖姓婦人租屋，再夥同盧姓女子假冒是屋主夫妻，將廖婦的房子以680萬元低售給許姓男子，沒想到許在網路發現該屋仍出租，打電話詢問婦才知遭騙，但已付出房款200萬元，憤而以欲再交錢釣出兩人報警。高雄地院依犯詐欺取財罪判劉、盧女分別重判6及5年徒刑，可上訴。

判決指出，曾任房仲的劉姓男子2015年6月間，向廖姓婦人承租位於高雄鳳山的文山特區一間透天厝，取得該房子鑰匙及廖婦的個資後，隨即上網張貼要出售該房子的訊息，並找盧姓女子偽裝成廖婦負責接洽。

果然沒過多久，同月16日許姓夫妻檔上門看房，劉姓男子及盧女假扮屋主夫妻帶領著看房，許就同意以680萬元買下；而為了取信別人，劉姓男子特別找人假造廖婦的身分證，用代理人名義申請到該房屋的土地第一類登記謄本，隔兩天許姓男子交付訂金18萬元後，將土地謄本給許。過幾天雙方完成簽約，許姓夫妻再交付頭期款182萬元，共付出200萬元。

不料許姓男子以為買房完成人生一個大事，卻在網路上看到該房屋還再出租，依網頁上電話打過去詢問，廖婦接聽告知根本沒要賣，許才驚覺根本是場騙局，氣得報警，並技巧性以「要多付150萬元」為由釣出劉及盧女，當場被獲報趕來的警方逮捕。

雖劉姓男子及盧女辯稱受人委託賣屋，拒絕認罪，合議庭認為犯行明確，害許姓男子畢生積蓄化為烏有、因此得憂鬱症；而詐得200萬元，僅盧女於警詢時還出10萬元、2年審理期間兩人曾當庭各還2000元，兩人都稱生活困難無法給付，不過合議庭發現劉姓男子還去馬爾地夫玩，痛斥毫無賠償、悔過之意，命令沒收劉的犯罪所得170萬8000元，盧女的18萬8000元。

高雄劉姓男子涉嫌向廖姓婦人租房，與盧女共同賣給劉姓夫妻詐得200萬元，高雄地院依...
高雄劉姓男子涉嫌向廖姓婦人租房，與盧女共同賣給劉姓夫妻詐得200萬元，高雄地院依詐欺取財罪，重判劉及盧女分別6、5年徒刑。圖／本報資料照
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夫妻憂鬱症馬爾地夫

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