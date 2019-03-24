車款不同鑰匙竟通用 迷糊男借車被當偷車獲判無罪

2019-03-24 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



劉姓男子去年2月3日拿借來的鑰匙，發動侯姓男子的自小客車並開走，結果被當成偷車現行犯逮捕、起訴，但劉喊冤說，當天是和朋友借車，但對車況不熟且車型、顏色和侯的相似才誤認，加上鑰匙插下去竟還能啟動，這才不小心「開錯車」，法官審酌後認為劉辯詞有依據，判處他無罪。

檢警調查，劉當晚7點多在桃園市八德區豐德路、介壽路口前，拿著自備的鑰匙開啟侯男的自小客車車門，再發動後開走，結果侯當場目睹追上前將他攔下並報警；檢方認為，車主和友人指證歷歷，還有監視器畫面佐證等，偵結依竊盜罪嫌起訴他。

但法院審理時，劉男堅決否認竊盜，辯稱說當天和蘇姓友人借了1輛自小客車，自己停在附近要去開車時，因為天色昏暗又下雨，見侯的車同廠牌一樣是白色，就誤認成是蘇借給他的車，而且用鑰匙也能打開車門發動，強調自己是開錯車沒有要偷，但警察不相信所以一開始才會坦承。

承辦員警證稱，獲報民眾說車輛遭竊，到場發現劉被攔下，侯姓車子和朋友包圍他說偷車，自己就將劉帶回派出所；而劉自稱開錯車，警方到場查證確實發現他借用的車子，雖顏色廠牌相同，但型號不一樣，再用劉借來的鑰匙確實打得開，但劉警訊一下說誤認、一下又說偷車。

蘇也證稱說，當天的確有借車給劉；法院認為，劉既然已借車，那何必要偷車後再將向蘇借來的車停到原處，另審酌2輛車廠牌、顏色及大小相近，停放相隔僅數公尺，以劉借車時間不長，對車況不熟悉，又在昏暗時拿鑰匙誤開，並非沒有可能。