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妙齡女噴口香劑被測出酒駕 她靠抽血證明還清白

2019-03-24 15:29聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園涂姓女子去年11月18日騎車回家，途中和開車的黃姓男子擦撞，涂呼氣酒測值達每公升0.47毫克被依公共危險罪嫌送辦，但她喊冤說事發前有用「口香劑」，抽血後換算也沒超標，檢方認為，依警方觀察記錄表，涂神智清楚、言語正常，難認有酒駕偵結予以不起訴。

警方調查，涂女（31歲）當天中午12點多在平鎮環南路和開自小客車的黃男擦撞，2人都沒有受傷，到場後對涂施以酒測，測得呼氣值每公升0.47毫克，依公共危險罪嫌將她送辦。

涂坦承有肇事、酒測值達0.47等，但矢口否認酒駕，辯稱說車禍發生前她有用口香劑，芳香劑中含有食用酒精成分，所以才有可能導致酒測值超標，事後有要求警方抽血檢測，結果血液酒精濃度也沒超標，加上畫同心圓等測試也都通過。

檢方查，涂血液酒精濃度換算小於每公升0.01毫克，另根據案件測試觀察記錄表，顯示她神智清楚、言語正常，無酒容及酒味，另走直線、單腳平衡，畫同心圓等測試均通過，另勘驗涂女使用的口香劑，也確實含有酒精成分。

檢方認定，難僅依涂的呼氣酒測濃度測試結果，就認定她有酒駕行為，加上無其他積極證據等，偵結予以不起訴處分。

實際上，口香氣干擾酒測值案例過去也曾發生，另名桃園楊姓男子去年7月開車擦撞，呼氣酒測值竟高達每公升2.5毫克，醫學上幾乎已達昏迷瀕死程度，但經檢方勘驗發現口香劑影響，加上施測前沒漱口，才可能導致數值失真。

醫師也指出，含有酒精的口香劑附著在口腔內壁，確實會讓數值飆高，但相較喝酒後酒精進入中樞系統，造成判斷力、反應力下降，口香劑中少量濃縮酒精停留在嘴裡，一般不會造成不能安全駕駛情況。

酒測臨檢示意圖。圖／報系資料照
酒測臨檢示意圖。圖／報系資料照
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酒駕超標車禍

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