醫官覬覦女兵美色 奶茶摻FM2趁機猥褻判4年6月

2019-03-24 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



已退伍劉姓空軍醫官，被控2017底服役期間到澎湖支援，趁機把FM2摻入奶茶，女兵喝下後全身無力，劉假借扶她到醫務所按摩，涉嫌伸手搓揉她胸部及私處，女兵反抗逃離，台南高分院以藥劑犯強制猥褻罪，判處劉徒刑4年6月，全案可上訴。

台南地院一審時依強性交未遂罪判處劉5年4月徒刑，劉不服提出上訴，雖承認把藥物摻入飲料，供稱沒有以下體碰觸對方大腿，當時只想撫摸對方，並無強制性交的犯意。

二審法官經查，女被害人就劉以下體碰觸她身體何處，或供稱「左大腿」，或供稱「左腳膝蓋處」，供述有前後不一，撤銷一審原判決，改依劉處犯以藥劑犯強制猥褻罪量刑。

判決指出，台南某空軍基地劉姓醫官2017年12月23日和女兵支援澎湖，劉覬覦女方多時，他以之前在網站購買FM2及安眠藥「使蒂諾斯」，趁女兵到餐廳打飯時，把半顆FM2及1顆使蒂諾斯摻入奶茶內，提供她飲用。

半小時後，女兵藥效發作，全身無力、頭暈想吐，劉攙扶她到醫務所病床休息，假借按摩腳底穴道、順勢按摩大腿及其私處，女兵奮力起身，開車返回女兵寢室，撥電話給在台南空軍基地服役的男友，逐級向上通報法辦。