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吳敦義提被動徵召韓國瑜 朱立倫：要徵召就大大方方

追星離家爸媽急 少女被警尋獲一臉不高興

2019-03-24 12:43聯合報 記者曾增勳╱即時報導

高雄市13歲國一少女前天為了追星，在學校下課後直接搭車北上，準備與網友一同前往台北市，她因為下課未回家、也未告知家人，她父母親到深夜等不到女兒回家，向高雄警方報案協尋。

高雄警方研判該少女搭國道長途客運北上，將少女特徵通報長途客運協尋，果然一輛長途客運司機回報尋獲該少女，司機隨即停靠桃園市蘆竹南崁交流道旁的客運站。

蘆竹警方今天上午表示，警方據報上車將該少女帶回派出所安置，等候少女父母領回，不料該少女不滿警察將她帶到派出所，一臉不高興，質疑警察多事，員警安撫，直到少女父母北上將她帶回，才結束「少女追星流浪記」。

高雄市13歲少女（右）追星離家，她父母報案協尋，警方在蘆竹國道長途客運站將她尋獲...
高雄市13歲少女（右）追星離家，她父母報案協尋，警方在蘆竹國道長途客運站將她尋獲，由她父母領回。圖／蘆竹警方提供
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高雄市13歲少女（見圖追星離家，她父母報案協尋，警方在蘆竹國道長途客運站將她尋獲...
高雄市13歲少女（見圖追星離家，她父母報案協尋，警方在蘆竹國道長途客運站將她尋獲，由她父母領回。圖／蘆竹警方提供
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警察國道

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