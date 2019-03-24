追星離家爸媽急 少女被警尋獲一臉不高興

2019-03-24 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



高雄市13歲國一少女前天為了追星，在學校下課後直接搭車北上，準備與網友一同前往台北市，她因為下課未回家、也未告知家人，她父母親到深夜等不到女兒回家，向高雄警方報案協尋。

高雄警方研判該少女搭國道長途客運北上，將少女特徵通報長途客運協尋，果然一輛長途客運司機回報尋獲該少女，司機隨即停靠桃園市蘆竹南崁交流道旁的客運站。