台中公車司機欺負落單自閉女 載至僻靜處性侵被判4年

2019-03-24 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市劉姓客運司機曾載過患有自閉症的女子多次，他涉嫌在2016年間，行經西屯區時，發現車內僅有女子一人，因此將女子載往偏僻路段後，拉扯女子衣褲後，指姦女子。女子事後未報案，直至年底女子母親在看一則公車性侵案的新聞時，直呼「不可思議」，才觸動女子情緒，透露案情；因劉事後否認涉案，台中高分院維持一審原判，判劉4年徒刑。

判決指出，患有自閉症的女子在2016年9月間搭乘公車，因被劉發現可欺，且當時車內只有女子一人，劉將女子載往偏僻路段後，欲趁機性侵害女子，強脫女子衣褲親胸、指姦下體，女子受到驚嚇，大喊「不要」，劉才開門讓女子下車離開。

同年底，因女子母親在看一則電視新聞報導公車性侵案時，女子母親直呼「怎麼可能會發生這種事情，這根本就是太不可思議了吧」，當時女子就突然變臉，跑進房間內，女子母親感覺奇怪，進入房間內，才發現女子在哽咽啜泣，才知全情。