親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

神祕台灣金主操盤… 金三角毒窟多少幕後藏鏡人

休旅車離奇墜落5層樓高架橋 警方證實男子酒駕殞命

台中公車司機欺負落單自閉女 載至僻靜處性侵被判4年

2019-03-24 11:25聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市劉姓客運司機曾載過患有自閉症的女子多次，他涉嫌在2016年間，行經西屯區時，發現車內僅有女子一人，因此將女子載往偏僻路段後，拉扯女子衣褲後，指姦女子。女子事後未報案，直至年底女子母親在看一則公車性侵案的新聞時，直呼「不可思議」，才觸動女子情緒，透露案情；因劉事後否認涉案，台中高分院維持一審原判，判劉4年徒刑。

判決指出，患有自閉症的女子在2016年9月間搭乘公車，因被劉發現可欺，且當時車內只有女子一人，劉將女子載往偏僻路段後，欲趁機性侵害女子，強脫女子衣褲親胸、指姦下體，女子受到驚嚇，大喊「不要」，劉才開門讓女子下車離開。

同年底，因女子母親在看一則電視新聞報導公車性侵案時，女子母親直呼「怎麼可能會發生這種事情，這根本就是太不可思議了吧」，當時女子就突然變臉，跑進房間內，女子母親感覺奇怪，進入房間內，才發現女子在哽咽啜泣，才知全情。

全案一審審理時，劉否認涉案，但合議庭認為被害女子指證歷歷，且劉未通過測謊，依妨害性自主罪，判4年徒刑，全案上訴台中高分院後，因劉否認犯行，且未與被害人達成和解，仍維持一審原判，判4年，全案仍可上訴。

台中市劉姓男子在2016年擔任客運司機時，涉嫌性侵患有自閉症的女子，台中高分院二...
台中市劉姓男子在2016年擔任客運司機時，涉嫌性侵患有自閉症的女子，台中高分院二審維持原判，認劉涉妨害性自主罪，判刑4年。圖／本報資料照片
分享

公車自閉

相關新聞

休旅車衝破台65護欄摔落5層樓 男駕駛送醫不治

2019-03-24 09:59

裝潢商垂涎人妻約出性侵 犯後辯：她嘴說不要身體配合

2019-03-24 09:19

父母離婚從小自食其力 兄弟聲請免除扶養病父判准

2019-03-24 08:02

休旅車墜落5層樓高架橋 警方證實男子酒駕殞命

2019-03-24 11:10

惡劣捕獸夾 高雄大樹驚見狗兒長著白骨爪

2019-03-24 09:11

基隆潮境公園保育區連2天釣客闖入 最高可罰15萬元

2019-03-24 07:36

壓制拒檢鬼祟男導致骨折 北市警：他有舊傷無執法過當

2019-03-24 04:16

51歲啃老被阻 怒砍妹妹致傷殘

2019-03-23 23:52

離婚用騙的 「單身」一場夢

2019-03-23 23:48

檢察長關說疑案 檢協會籲：查彭坤業有無受私交影響

2019-03-23 23:25

表叔強制猥褻幼姪女 雄院判5年半

2019-03-23 23:24

桃園檢察長關說疑案 檢協會要求查明有無受私交影響

2019-03-23 22:49

西裝男稱急回高雄打胰島素 竟是一場騙局

2019-03-23 19:42

影／拿命開玩笑！蜿蜒山路6車逆向飆速破百

2019-03-23 16:44

高市前鄉代遭勒贖案 4人分別判刑6年半到4年8月

2019-03-23 15:24

罵拉麵店「商標蟑螂」 海倫清桃緋聞男友判六千罰金

2019-03-23 13:41

啃老兄不滿妹斷經濟來源 持刀劈瞎妹推倒媽被判8年

2019-03-23 09:24

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

休旅車衝破台65護欄摔落5層樓 男駕駛送醫不治

2019-03-24 09:59

長榮空服員酒醉執勤 前董座張國煒狠酸「沒下限」

2019-03-23 13:39

影／拿命開玩笑！蜿蜒山路6車逆向飆速破百

2019-03-23 16:44

交往7年女友頻出軌 網轟「沒看過自己喬綠帽的」

2019-03-23 12:53

宜蘭驚傳性霸凌！ 學弟中籤就要替學長手淫

2019-03-23 16:13

國一南下鼎金段凌晨8車連環撞 1人噴飛北上車道死亡

2019-03-24 07:40

兒子女友裸睡 色父摸上床做了壞事

2019-03-23 17:51

影／基隆機車擦撞火車 懷孕7月孕婦倒地送醫

2019-03-23 13:46

應召站主打暗黑系女星 本尊差很大「加500再一次」吸客

2019-03-23 15:45

影／雲林斗六火燒車 車內赫見一焦屍

2019-03-23 15:22

台南兩客運車尬車釀車禍？ 警方初判是單純擦撞

2019-03-23 14:18

裝潢商垂涎人妻約出性侵 犯後辯：她嘴說不要身體配合

2019-03-24 09:19

影／這是第3次酒駕了！男子自撞安全島翻車命大沒事

2019-03-23 15:48

遊艇擱淺淡水河 38人卡在沙洲上待援

2019-03-23 22:37

影／情侶散步恣意嬉鬧 女不小心墜愛河

2019-03-23 13:39

國道1號楠梓路段車禍 2車擦撞1小貨車翻覆

2019-03-23 21:01

男大生趁女同學茫醉性侵 和解後獲緩刑

2019-03-23 16:32

身障男超商待1周 好心網友連繫被轉接嘆：幫忙好難

2019-03-23 12:21

休旅車墜落5層樓高架橋 警方證實男子酒駕殞命

2019-03-24 11:10

高雄30年烤鴨店火警 消防隊迅速滅火

2019-03-23 19:13

台東警界父子檔 同心辦案讓通緝犯乖乖就逮

2019-03-23 17:50

影／不只盜伐扁柏樹瘤 山老鼠還擁槍彈、黃金磚

2019-03-23 13:59

父母離婚從小自食其力 兄弟聲請免除扶養病父判准

2019-03-24 08:02

影／快速道路掉工字鋼 5車沒法閃壓過全爆胎

2019-03-23 14:29

神祕台灣金主操盤… 金三角毒窟多少幕後藏鏡人

2019-03-24 10:00

宜蘭爆學長性霸凌學弟 校方致歉

2019-03-23 19:47

影／台南交警對兒童祭出百張「紅單」 家長笑呵呵

2019-03-23 19:24

影／滋事酒客沾辣椒水秒哀號 所長霸氣喊：別挑戰公權力

2019-03-23 12:35

昏暗國道 夫婦下車遭比丘撞死

2019-03-23 23:24

影／高雄過港隧道肇事逃逸車禍 警方急尋目擊者

2019-03-23 17:07

拉Ｋ尿失禁 女子住院繼續吸

2019-03-23 12:53

橫越馬路遭BMW跑車撞上 18歲單車男傷重不治

2019-03-23 14:30

基隆潮境公園保育區連2天釣客闖入 最高可罰15萬元

2019-03-24 07:36

惡劣捕獸夾 高雄大樹驚見狗兒長著白骨爪

2019-03-24 09:11

兩名小鮮肉車內「純聊天」 座椅散落白粉末露餡了

2019-03-23 16:33

離婚用騙的 「單身」一場夢

2019-03-23 23:48

殉職警消器捐 追思會感念

2019-03-23 23:31

拜託買便當騙進門 越南逃逸移工性侵女同鄉

2019-03-23 13:47

罵拉麵店「商標蟑螂」 海倫清桃緋聞男友判六千罰金

2019-03-23 13:41

壓制拒檢鬼祟男導致骨折 北市警：他有舊傷無執法過當

2019-03-24 04:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top