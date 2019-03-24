裝潢商垂涎人妻約出性侵 犯後辯：她嘴說不要身體配合

2019-03-24 09:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市李姓男子涉嫌性侵人妻，台中高分院更一審仍維持原判3年6月。示意圖／本報資料相片 分享 facebook 台中市李姓男子是裝潢商人，曾在2011年間因為工作關係認識已婚的人妻，事隔3年後，李突然以LINE邀約人妻外出，並用寵物、離婚，及自己欲尋短等話題，邀約人妻外出用餐，因人妻擔心李想不開，需要人開導，因此同意赴約，未料李卻藉口將人妻載回家中後，意圖脫人妻衣褲性侵，以手指侵入人妻下體得逞，事後因人妻丈夫要歡愛，人妻崩潰才發現全情，進而提告，李否認涉案，還辯人妻「嘴巴說不要、身體有配合」，台中高分院更一審仍維持原判，認李涉妨害性自主罪，判3年6月。

判決指出，李姓裝潢商在2011年間曾到人妻與丈夫的住處、公司裝潢，因李工作認真，人妻答應宴請李與妻兒一起用餐，事後未成行，2015年9月間，李突然傳訊給人妻，訴說自己離婚現況，邀約人妻到住處探視，但人妻拒絕，李仍持續傳送自己憂鬱的心情，李在傳訊一陣子之後，突然沒有音訊，隔了3天之後，才突然又打電話聯絡人妻，邀約聚餐。

人妻擔心李有尋短等念頭，且當初也承諾要宴請李，因此同意外出，未料李先同意人妻到火鍋店後，又稱突然不想吃火鍋，想去別處用餐，人妻不疑有他答應，李稱要吃速食店，但又藉口稱速食店太多人，欲買外帶回自己的住處用餐「邊吃邊聊比較輕鬆」，人妻不忍一直拒絕李答應後，前往李住處。

李回家後又客廳有狗味，要求人妻到臥室一起用餐，人妻半推半就之下進入臥室，未料李在房內趁機壓制人妻、擁抱、親吻等，更以手指性侵人妻得逞，人妻尖叫哭喊都沒用，人妻事後隱忍未向警方報案。

事隔二日之後，丈夫欲與妻子行房，情緒失控尖叫，經追問後，妻子才說出被辱經過，丈夫帶著妻子前往警局報案，李男矢口否認性侵人妻。

全案在台中高分院更一審，李仍否認涉案，辯稱沒有指交性侵，還稱人妻「嘴巴說不要、身體有配合」，合議庭不予採信，仍維持一審原判3年6月，全案仍可上訴。