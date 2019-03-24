惡劣捕獸夾 高雄大樹驚見狗兒長著白骨爪

2019-03-24 09:11 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



台灣動物緊急救援小組最近接獲通報，在高雄大樹區興田里出現一隻前腳露出多節白骨狗，嚇壞附近居民；台灣動物緊急救援小組在現場搜索後找到這隻白骨狗，經送醫診斷後發現是右前腳掌遭人類放置的捕獸夾切斷，肌肉已向上壞死，露出長長一節白骨，才會變成嚇人的「骷髏狗」。

台灣動物緊急救援小組今天要替這隻「白骨骷髏狗」截肢，切除右前腿已壞死的部分，避免引發敗血症；手術後這隻狗兒就只剩下三條腿。

台灣動物緊急救援小組是近日接獲民眾通報，在高雄大樹興田里一代，最近出現一隻前腳露出多節白骨的恐怖「骷髏狗」，嚇壞附近居民；當地民眾多次要圍捕牠，但都失敗，才向台灣動物緊急救援小組求援。

台灣動物緊急救援小組獲報後，救援人員趕往現場展開搜索，果然在一處樹叢中發現這隻「白骨骷髏狗」蹤跡，立刻展開包抄，經一陣人狗追逐後，終於順利將這隻受傷的狗兒營救送醫；經獸醫團隊診斷後發現，這隻狗兒的右前腳掌遭捕獸夾夾斷，肌肉已向上壞死，露出長長多節白骨，才會變成嚇人的「骷髏狗」。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，救援小組今年來已營救超過20隻遭捕獸夾斷掌或夾傷的流浪貓狗，其中又以高雄六龜、甲仙、旗山等偏遠山區為主；動物救援小組已多次召集志工展開巡山行動，但捕獸夾為小型金屬製品，實在不易尋找，因此受困捕獸夾而受傷甚至喪命的貓狗案例仍層出不窮。