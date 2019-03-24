父母離婚從小自食其力 兄弟聲請免除扶養病父判准

2019-03-24 08:02 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市柯兄弟年幼時，父母離婚，柯母將他們交給祖父母扶養後離家，兩人半工半讀自食其力，柯父因案入出監所多年，去年10月因腦瘤獲假釋在醫院治療後，被社會局送到老人養護中心安置照顧；兄弟向台南地院聲請免除對父親扶養義務，柯父自承從34年前出入監所後，就不曾拿錢回家，法官本月同意柯姓兄弟的請求，免除兩人扶養父親義務，全案仍可抗告。

柯姓兄弟主張，兩人小時候父親與母親離婚，先由台南祖父母照顧；柯兄國小4年級時，因祖母中風病倒無法照顧，當時父親仍在服刑中，由外祖父母及阿姨將二人接回北部照顧。柯兄就讀工商夜間部半工半讀時，柯父服刑期滿出獄， 不久又觸法而入監服刑。

柯兄沒有經濟來源，被迫休學在外打工自食其力迄今。柯弟在國中3年級時，曾短暫和柯父至新北市生活約半年後，柯父再度入獄，獨留他打零工維生，國中畢業後， 經大阿姨安排至二阿姨住所寄居，自力更生至今 。柯父於2018年10月因罹患腦瘤獲假釋住院，由台南市政府社會局送往老人 養護中心安置照顧。

柯家兄弟認為，父親從他們幼年時至成年都未盡扶養義務，去年向法院聲請，免除其父親扶養義務。