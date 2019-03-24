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基隆潮境公園保育區連2天釣客闖入 最高可罰15萬元

2019-03-24 07:36聯合報 記者游明煌╱即時報導

海巡署北部分署第二岸巡隊接連兩日，在潮境公園保育區查獲有人釣魚，被查獲釣客都表示不知道是保育區不能釣，但岸巡人員表示，市府設立5處告示牌。市府說， 可依漁業法處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，提醒民眾不要心存僥倖。

潮境公園保育區成立即將滿3年，在海巡署、基隆市政府、海科館及當地保育志工的努力下，嚴格禁止採捕，保育效果佳，海巡署北部分署第二岸巡隊長潭里安檢所，前天及昨天連續查獲有民眾於保育區內違規釣魚。遭查獲民眾均表示，不知道該處為保育區範圍禁止釣魚。

長潭里安檢所所長任國賢說，海巡人員每日針對保育區均會定時巡查，如有違規採捕情形將會第一時間取締，提醒民眾切勿至保育區內以任何方式進行採捕。

第二岸巡隊表示，為積極保育海洋生態與維護海洋資源，對於從事違規行為者將積極查處，遏止破壞海洋保育等相關違法、違規行為。

市府表示，除了主管機關核准的學術研究及管理人員，保育區內全面禁止以釣魚、網具、徒手等任何方式採捕水產動植物，或任何破壞棲地環境的行為，若違規反規定者，可依漁業法處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。自保育區開罰以來，含這兩件已經有25起，40人次違規被取締。

海巡署北部分署第二岸巡隊接連兩日，在潮境公園保育區查獲有人釣魚，依法送市府裁處。...
海巡署北部分署第二岸巡隊接連兩日，在潮境公園保育區查獲有人釣魚，依法送市府裁處。圖／海巡署北部分署第二岸巡隊提供
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海巡署北部分署第二岸巡隊接連兩日，在潮境公園保育區查獲有人釣魚，依法送市府裁處。...
海巡署北部分署第二岸巡隊接連兩日，在潮境公園保育區查獲有人釣魚，依法送市府裁處。圖／海巡署北部分署第二岸巡隊提供
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海巡署北部分署第二岸巡隊接連兩日，在潮境公園保育區查獲有人釣魚，依法送市府裁處。圖／海巡署北部分署第二岸巡隊提供
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海巡署北部分署第二岸巡隊接連兩日，在潮境公園保育區查獲有人釣魚，依法送市府裁處。圖／海巡署北部分署第二岸巡隊提供
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海巡署安檢基隆

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