壓制拒檢鬼祟男導致骨折 北市警：他有舊傷無執法過當

2019-03-24 04:16 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市西區某派出所一名20歲羅姓警員3月20日晚上6時許在轄區巡邏時，遇到一名63歲曾姓男子形跡可疑，準備上前盤查時，曾男撂下一句「X你娘」後拔腿就跑，羅員見曾男口出惡言，便衝上前制伏曾男，過程中導致曾男右腿骨折，警方仍依妨害公務罪嫌將曾男送辦。

據了解，曾男是該轄常見的「熟面孔」，雖不是酒醉鬧事，但形跡可疑、鬼鬼祟祟，總是喜歡在警方執勤時出沒，尤其特別愛在警員密錄器鏡頭前探頭探腦；羅員20日晚上6時許在轄內巡邏時，遇見曾男在前方偷偷摸摸、喃喃自語，便準備上前盤查，未料曾男看見羅員靠近，便撂下一句「X你娘」並拔腿逃跑。

羅員見狀立即衝上前將其壓倒制伏，因認為曾男嚴重藐視警察執法的公權力，所以施以強制力，要依妨害公務罪將曾男法辦。但在制伏曾男的過程中，羅員讓曾男右膝受到嚴重撞擊，當下羅員並無他想，將曾男移送轄區分局拘留室暫時安置。

直到晚上8時許，待在拘留室的曾男想上廁所，分局警員陪同曾男如廁時，卻發現曾男右腿完全無法施力，「就像斷了一樣」，分局警員察覺異常後，請派出所派員協助曾男送醫治療，經院方治療診斷後，才得知曾男因被羅員制伏，導致左手手背擦挫傷、右手指挫傷、右膝挫傷及脛骨棘非移位閉鎖性骨折。

事後該派出所副主管表示，確實有這件案件發生，但初步了解當事警員並無執法過當，曾男之所以會骨折，是因為曾男有舊傷，在拒捕的過程中，雙方互相施力之下，難免會受傷，「我們要依妨害公務辦理時，也早就料想到這位民眾會透過各種方式來申訴了」。