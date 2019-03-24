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壓制拒檢鬼祟男導致骨折 北市警：他有舊傷無執法過當

2019-03-24 04:16聯合報 記者李隆揆╱即時報導

台北市西區某派出所一名20歲羅姓警員3月20日晚上6時許在轄區巡邏時，遇到一名63歲曾姓男子形跡可疑，準備上前盤查時，曾男撂下一句「X你娘」後拔腿就跑，羅員見曾男口出惡言，便衝上前制伏曾男，過程中導致曾男右腿骨折，警方仍依妨害公務罪嫌將曾男送辦。

據了解，曾男是該轄常見的「熟面孔」，雖不是酒醉鬧事，但形跡可疑、鬼鬼祟祟，總是喜歡在警方執勤時出沒，尤其特別愛在警員密錄器鏡頭前探頭探腦；羅員20日晚上6時許在轄內巡邏時，遇見曾男在前方偷偷摸摸、喃喃自語，便準備上前盤查，未料曾男看見羅員靠近，便撂下一句「X你娘」並拔腿逃跑。

羅員見狀立即衝上前將其壓倒制伏，因認為曾男嚴重藐視警察執法的公權力，所以施以強制力，要依妨害公務罪將曾男法辦。但在制伏曾男的過程中，羅員讓曾男右膝受到嚴重撞擊，當下羅員並無他想，將曾男移送轄區分局拘留室暫時安置。

直到晚上8時許，待在拘留室的曾男想上廁所，分局警員陪同曾男如廁時，卻發現曾男右腿完全無法施力，「就像斷了一樣」，分局警員察覺異常後，請派出所派員協助曾男送醫治療，經院方治療診斷後，才得知曾男因被羅員制伏，導致左手手背擦挫傷、右手指挫傷、右膝挫傷及脛骨棘非移位閉鎖性骨折。

事後該派出所副主管表示，確實有這件案件發生，但初步了解當事警員並無執法過當，曾男之所以會骨折，是因為曾男有舊傷，在拒捕的過程中，雙方互相施力之下，難免會受傷，「我們要依妨害公務辦理時，也早就料想到這位民眾會透過各種方式來申訴了」。

不過，有數名知情員警表示，羅員的作為實在「太誇張」「根本是小題大做」，依據警察職權行使法第3條及第7條規定，警察行使職權時，不得逾越要達成執行目的的必要限度，並應以對人民權益侵害最少的適當方法處理，在當事人未抗拒時，不得使用強制力。「你的目的只是要民眾出示證件，民眾只是步行逃逸，也沒有跟你發生推擠或肢體衝突，更何況該民眾看起來精神有問題，有必要把對方弄到骨折嗎？」

台北市西區某派出所一名羅姓警員在盤查攔檢過程中導致一名曾姓男子骨折，被質疑執法過...
台北市西區某派出所一名羅姓警員在盤查攔檢過程中導致一名曾姓男子骨折，被質疑執法過當。記者李隆揆／攝影
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骨折警察妨害公務

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