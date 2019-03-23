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檢察長關說疑案 檢協會籲：查彭坤業有無受私交影響

2019-03-23 23:25聯合報 記者王聖藜╱即時報導

針對桃園地檢署檢察長彭坤業日前被檢察官在「檢察官論壇」爆料關說量刑協商程序疑雲，中華民國檢察官協會今天聲明指出，支持法務部派適當人員調查，依法究責。

聲明說，就特定個案所引發檢察長及檢察官職責行使分際問題，甚至引發關說疑義，不論實情為何？檢察系統內部及外界既有強烈質疑，支持法務部指派適當人員調查釐清事實真相，並依法究明相關責任。

檢協會說，檢察長依法院組織法第63條第2項之規定，對所屬檢察官辦理個案有指揮監督權，而檢察官依同條第3項則有服從命令之法定義務。

另，法官法第92條也明定，檢察長所行使之指揮監督權若涉及強制處分之行使、犯罪事實之認定，或法律之適用者，應以書面附理由為之。

因此，檢察官若不同意，則應以書面敘明理由，請求檢察長行使職務移轉權或介入權，以上均為法律所明定。

檢協會認為，關說疑案檢察長及檢察官職權的行使，有無前揭規定的適用？行使相關職權是否符合前揭規定？既有爭議，自應予以釐清。

檢協會說，檢察長及檢察官行使任何法定職權，均應嚴明公正、竭誠盡職，不受外界不當或非法干預，更不宜因此影響相關職權行使之決定，以扮演公益代表人之神聖角色，彭坤業職務的行使，有無遭受個人私交所影響，外界既有質疑，宜予查明，以正視聽。

【中央社台北23日電】

媒體報導桃園地檢署起訴醫師逃漏稅案，桃檢檢察長指示公訴檢察官促成認罪協商被質疑關說。檢察官協會今天發表聲明，支持法務部派人調查，並依法究明相關責任。

檢協會表示，檢察長及檢察官行使法定職權，均應嚴明公正、竭誠盡職，不受外界不當或非法干預，更不宜因此影響相關職權行使的決定，以扮演公益代表人的神聖角色。本案檢察長行使職務，有無遭受個人私交所影響，外界既有質疑，應詳予查明，以正視聽。

媒體報導「桃園地檢署起訴某醫師被控逃漏稅五億案後，傳出檢察長彭坤業指示公訴檢察官促成認罪協商卻遭檢察官質疑關說而拒絕」，法務部長蔡清祥昨天責成台灣高等檢察署查處，高檢署立即組成專案小組前往桃檢調查。

檢協會今天晚間發布聲明指出，就特定個案引發檢察長及檢察官職責行使分際問題，甚至引發關說疑義一案，不論實情為何，檢察系統內部及外界既有強烈質疑，支持法務部指派適當人員調查釐清事實真相，並依法究明相關責任。

聲明提到，檢察長依法院組織法規定，對所屬檢察官辦理個案有指揮監督權，檢察官則有服從命令的法定義務；法官法也明定檢察長行使指揮監督權若涉及行使強制處分、認定犯罪事實或適用法律，應以書面附理由為之；檢察官若不同意，應以書面敘明理由，請求檢察長行使職務移轉權或介入權。

檢協會認為，法律已明定檢察一體上下職權行使的陽光透明程序，本案檢察長及檢察官行使職權，有無適用相關規定既有爭議，自應予以釐清。

檢察官中華民國

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