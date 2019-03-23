表叔強制猥褻幼姪女 雄院判5年半

2019-03-23 23:24 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市一名表叔竟對年僅8歲的姪女伸狼爪，強制猥褻4次，過程中女童明確說「不要」，但表叔仍執意，女童感受到遭侵犯，生嫌惡、恐懼感，女童甚至對於安排男導師班級，出現緊張、焦慮、害怕感受。高雄地院審理後，判這名表叔對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，應執行有期徒刑5年6月。可上訴。

判決指出，表叔（21歲）與幼姪女的阿嬤、幼姪女等人住在一起，未料表叔竟從2016年開始對當時年僅8歲的姪女伸出狼爪，兩年內對姪女犯下4次強制猥褻行為，過程中姪女有明確說「不要」，但表叔仍不願停止，姪女遭受到侵犯。

合議庭認為，身為表叔應該要照顧姪女責任，並保護姪女在不受外力侵害下健康成長，但表叔卻為滿足一己色慾，罔顧人倫，利用姪女年幼，反應及判斷力較低而難以抗拒的情況，對姪女犯強制猥褻4次，犯行都在姪女本應該最感安全的住處，導致姪女不但未因返家而免受侵害，反更自陷於孤立、難以求助狀態。

合議庭認為，姪女接受心理諮商後，發現對世界呈現危險、不安全知覺感受，但對自我保護、停止傷害能力又顯得脆弱、無力。對於是否被安排男導師班級，仍有緊張、焦慮、害怕、猶豫、矛盾與難以決定情形，對於與男性關係、互動與維持有傷害與負向影響。