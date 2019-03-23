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療癒被害者家屬的心 犯保協會常伴在身邊

2019-03-23 19:37聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

清明時節前夕，犯罪被害人保護協會集結台北、新北、士林、新竹、宜蘭等北區五分會，今天聯合舉辦關懷活動，安排伴馨生人至「綠世界生態休閒農場」，感受自然休閒生態豐富的場域。犯保協會新竹分會的主任委員呂柏鏞說，藉由活動適時引導馨生人紓解身心壓力，互相鼓勵扶持，共同成長。

新竹縣綠世界生態休閒農場辦理「馨生20嘉年華」聯合馨生人關懷活動，聚集約400名馨生人及志工。 法務部司長黃玉垣重視此次活動，親臨現場與馨生人同樂。黃玉垣指出，會各委員、志工們及受理之被害保護案件受保護人齊聚一堂，彼此互動，使委員們、志工更加了解各分會業務，使家屬感受社會溫情的一面。

新竹地檢署檢察長王文德、士林地檢署檢察長朱家崎與、台北分會廖益謙主委、士林分會李魁相主委共同表示，犯罪被害事件發生，多數被害人家庭形成父喪或母喪的單親家庭、或祖父母隔代教養家庭，為增進馨生人親子互動，強化家庭支持系統，藉由活動提供馨生人彼此支持、關懷之人際資源。

呂柏鏞說，此次活動讓馨生人不需出國，體驗國際標準定向越野電子裝備，從趣味遊戲槌球神手、搖擺呼拉圈等關卡中，充分讓團隊互動合作，達到協助單親家庭或隔代教養家庭成員，增進親密感。尤其，是教養者透過親子活動檢視成長歷程，發現內在自我，以新的姿態體會的心情，學會將心比心，彼此體諒，互相幫補，陪伴孩子一同行走成長路。

呂柏鏞指出，互動式團體活動中提供了最自然無負擔的對話平台，促進情感交流、相互扶持與自我成長，讓馨生人更多不同的生活體驗，同時可以凝聚團體向心力，增進馨生人對團體之認同感及知識增長，讓最美善的面容展現無疑。

清明時節前夕，犯罪被害人保護協會集結台北、新北、士林、新竹、宜蘭等北區五分會，今...
清明時節前夕，犯罪被害人保護協會集結台北、新北、士林、新竹、宜蘭等北區五分會，今天聯合舉辦關懷活動。圖／新竹地檢署提供
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清明時節前夕，犯罪被害人保護協會集結台北、新北、士林、新竹、宜蘭等北區五分會，今...
清明時節前夕，犯罪被害人保護協會集結台北、新北、士林、新竹、宜蘭等北區五分會，今天聯合舉辦關懷活動。圖／新竹地檢署提供
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新竹隔代教養親子

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