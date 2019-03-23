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影／拿命開玩笑！蜿蜒山路6車逆向飆速破百

2019-03-23 16:44聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

6輛改裝車去年6月3日凌晨在苗栗縣南庄鄉狹窄多彎的山區道路競速狂飆，車速破百還多次超越雙黃線逆向超車，警方鳴笛廣播都不理，追隨8、9公里仍被逃脫，警方調閱監視錄影畫面追查，其中5名車主到案都否認，看到警車行車記錄畫面才啞口無言，法官認為5名駕駛人漠視他人生命，依妨害公眾往來安全罪分別判刑5至6個月。

去年6月3日凌晨1點多，當時的南庄分駐所所林敬堯、副所長鄧文桂巡邏查緝山老鼠，卻在西村大橋發現6輛改裝車輛急速行駛，立即鳴笛、廣播通知路邊停車，但駕駛人全不理會，反而加速沿苗124線道路往獅潭方向狂飆。

林敬堯說，苗124線屬山區道路，狹窄多彎，沿途不少社區，速限僅40公里，但這些車高速競飆，不僅時速破百，還多次超越雙黃線逆向超車，警車一路尾隨全程錄影，並通報警網圍捕，仍被脫逃，事後調閱監視畫面清查，發現車隊躲在新中橫，等警車經過10餘分鐘後才駛離。

警方過濾車號對6名車主依道路交通管理處罰條例2車以上競駛、競速及不服警察稽查，各開罰3萬3千元，並依公共危險罪嫌送辦，其中5名駕駛人到案。

審理時5名駕駛人都強調並非刻意跨越雙黃線，山區道路狹窄，過彎難免壓到雙黃線，且深夜時分並無其他車輛通行，並未實際妨害他人往來，法官當庭勘驗警車行車記錄畫面，5名駕駛人始坦承。

法官認為，此路段為狹窄多彎，夜間視線不良的山區道路，5名駕駛人競速、超越雙黃線逆向超車，漠視他人生命、身體安全，危險駕駛行為讓其他用路人產生極大危險，也危害社會安寧，分別判刑5、6個月，易科罰金以1千元折算1日。

林敬堯表示，2輛以上汽車在道路上競駛、競技者，可處駕駛人3萬至9萬元罰鍰，還會涉及刑責，呼籲駕駛人不要有競速等危險駕駛行為，尤其山區道路，以免受到重罰。

6輛改裝車去年6月3日凌晨在苗栗縣南庄鄉狹窄多彎的山區道路競速狂飆，車速破百還多...
6輛改裝車去年6月3日凌晨在苗栗縣南庄鄉狹窄多彎的山區道路競速狂飆，車速破百還多次超越雙黃線逆向超車。圖／警方提供
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6輛改裝車去年6月3日凌晨在苗栗縣南庄鄉狹窄多彎的山區道路競速狂飆，車速破百還多...
6輛改裝車去年6月3日凌晨在苗栗縣南庄鄉狹窄多彎的山區道路競速狂飆，車速破百還多次超越雙黃線逆向超車。圖／警方提供
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