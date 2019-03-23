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收賄洩軍方標案入獄 前上校鍾永祥獲假釋

2019-03-23 15:58中央社 台北23日電

後備司令部後勤處採購組前組長（上校）鍾永祥收賄百萬，將未公告的軍事採購文件交給工程掮客轉賣，遭判刑10年6月定讞入獄服刑後，矯正署日前核准他的假釋案，近日可出獄。

法院判決指出，鍾男在民國95年到97年經手採購業務，透過他人牽線認識工程掮客林治崇。林男為牟利，假借顧問費的名義按月行賄鍾男新台幣2萬5000元，並招待鍾男親友出國旅遊、支付婚宴尾款，總共花了逾百萬打點鍾男。

鍾男收錢辦事，林男順利取得尚未對外公告的軍事工程文件，他再轉賣給下游廠商，讓廠商預先備標，並約定得標後從工程款抽成當作報酬。但是後來廠商未得標，怒告林男詐欺，這起軍中醜聞才浮上檯面。

高院更四審審理後認為，鍾男不潔身自愛，利慾薰心，長期收受軍事工程掮客賄賂及不正利益，損傷國軍廉潔形象，影響國軍榮譽，案後還否認犯行，難認有悔意，依貪污罪判刑10年6月，並追繳不法所得，案經上訴，最高法院於104年9月中旬駁回定讞。

鍾男於104年12月2日入監執行，經法務部矯正署於今年3月15日核准假釋後，台灣高檢署檢察官聲請假釋中付保護管束，台灣高等法院日前已裁准，鍾男近日將從明德外役監獄出獄。

假釋國軍台灣高等法院

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