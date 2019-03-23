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高市前鄉代遭勒贖案 4人分別判刑6年半到4年8月

2019-03-23 15:24聯合報 記者劉星君╱即時報導

曾在高雄縣時期任鄉民代表江姓男子去年8月遭擄，主嫌黃姓男子、綽號「阿寶」因積欠賭債，與李姓友人、綽號「豬仔」商議選定江為目標，找來許姓男子、林姓男子，4人共同犯案，當街擄走江後勒贖3億，換3輛車，軟禁江16小時，未得手贖款，把江釋放。橋頭地院審理後，判黃姓男子等4人依共同意圖勒贖而擄人罪，分別處6年半到4年8月有期徒刑，全案可上訴。

判決指出，黃姓男子、綽號「阿寶」積欠賭債，2018年8月初與李姓友人、綽號「豬仔」討論後選定江為目標，黃再找來從事催討債務許姓男子，告知委託催討債務，再由李與許商討需要人數，報酬給付，若押人催討債務成功，有10萬報酬。許因此找來林姓男子從雲林縣南下會合犯案。

判決指出，黃犯案前，還先花76萬元購買3輛「權利車」，白色賓士、藍色福斯轎車與藍色日產休旅車。黃等4人在2018年8月20日先在江的住處附近埋伏，當天直到中午江沒有現身，4人返回據點，隔天再行動，傍晚5點多，江出現後，許開賓士車逆向攔阻江的去路，李、林兩人下車把江強押上車，江掙扎要逃走，黃見狀後也下車，3人把江強押在地、拖行，一人扛手、一人扛腳，把江抬到賓士車。上車之後，林、黃坐在江的左右，江被帶上眼罩再以貼布貼緊，並用塑膠貼布幾把江的雙手綑綁，李坐在副駕駛座，由許駕車離去。

判決指出，李依之前商議，告訴江「有欠錢，需要幫忙，要3億元」勒贖，江說，沒有錢。李又說「沒3億，也要2億」。此時許、林已發現當街勒贖江的目的是勒贖，不是債務糾紛，但仍繼續參與犯案。

判決指出，黃等4人勒贖江後，為躲避追緝，連換3輛車，江透過朋友幫忙，雙方約在88快速道路下談判，希望將贖金降1億元，談判未果，江被載到黃承租房屋軟禁。22日上午10點，黃等4人把江帶離租屋處，放至在產業道路後，未經取贖就把江釋放。

橋頭地院審理，黃等4人與被害人不認識，當街綁架被害人，還勒贖高達數億元，強行拘禁16小時，被害人遭擄期間，遭蒙眼、雙手綑綁限制。合議庭考量，被害人不願提告，軟禁時，還說要幫他擦藥，問他有沒有不舒服等，顯現手段非極端惡劣。考量4人涉案分工，判主嫌黃姓男子處有期徒刑6年半、李處有期徒5年10月，許、林，均處有期徒4年8月。全案可上訴。

曾在高雄縣時期任鄉民代表江姓男子去年8月遭擄，江被釋放後，眼罩等物丟棄在一旁草堆...
曾在高雄縣時期任鄉民代表江姓男子去年8月遭擄，江被釋放後，眼罩等物丟棄在一旁草堆中。圖／報系資料照、翻攝畫面。
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