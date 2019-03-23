拜託買便當騙進門 越南逃逸移工性侵女同鄉

2019-03-23 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



越南籍武姓男子2年前透過越南熱門的交友軟體「Zalo」結識來台工作的已婚越南女同鄉，強逼首次見面的女同鄉發生性關係。檢警並追查出武男持有偽造外僑居留證，是已逃逸近3年的移工。新北地院日前強制性交罪，判刑3年8個月；另依行使偽造特種文書罪，判刑6個月，得易科罰金18萬元，刑滿後將驅逐出境，可上訴。

「不要抗拒，不然就把妳衣服都撕爛掉，讓妳沒有辦法走出門回去。」30歲越南籍武姓男子2年前經由越南境內使用率最高的交友軟體「Zalo 」結識來台工作的同齡越南女同鄉，為逞一己私欲，藉口生病多日無法外出，好幾天沒有吃飯，都吃泡麵過日子，拜託幫忙買便當，將女同騙至新北市三重區住所。

被害女子覺得大家都是來台灣工作的同鄉，感覺他很可憐，便答應幫忙買便當送去武男所說的三重住所，竟看到武男站在樓下等她，女子雖心中起疑，還是跟隨武男進屋，沒想到，一進門武男隨即表示「有性需求」，不理女子哭求已有小孩跟配偶，強行將女子壓在床上，動手強脫衣褲性侵得逞。

「我很笨，遭人欺侮，現在心裡很害怕。」被害女子當天晚上向同樣來台工作的表妹哭訴，並聽從表妹建議，隔天到醫院驗傷後到三重警分局提告。

檢警並追查出武男102年5月7日經合法申請來台工作的越南勞工，在104年6月15日因逃逸遭原雇主通報行方不明，於107年以3000元代價