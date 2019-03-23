脫離保護輔導 慘綠青年要走自己的人生

2019-03-23 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



已成年的男子「阿和（化名）」，因少年時期誤交損友而涉案，接受少年法院安置輔導後表現優良，獲提早結束輔導，但離開輔導教養機構後，卻沒再向法院保護官報到，成為警方協尋對象。高雄警方透過各種管道聯繫到他，才發覺他試著獨自改變人生，已經變個人。

阿和在砂石場當挖土機助手，遇到來找他的高雄市警少年隊員警，不禁說出，「想要脫離過去，走自己的人生」、「想多賺一點錢再回家」。

警方瞭解，阿和的原生家庭父母離異，他隨著父親，國中時期誤交損友，經常逃家、輟學，後來和朋友一起涉案，少年法院才裁定他接受安置輔導，輔導期間表現良好，提早結束安置輔導已經成年，他便獨自找工作，才到高雄某砂石場當助手，試著改變自己的人生。不過，阿和今年初應向法院保護官報到，卻沒再出現，1月底法院才對他發布協尋。

高雄市警少年隊為了找阿和，透過他以往的朋友圈，在臉書找到他，透過即時通訊軟體留言，請他與警方聯繫。阿和考慮許久，3月中旬才回訊，員警得悉他在砂石場工作，趕去找他，發現他頂著烈日正賣力工作，老闆娘陪他與警方見面，才知道阿和正試著考挖土機證照，改變自己。