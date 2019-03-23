影／台中夜店酒客不收斂 基層警瘋傳：抄到它暫停營業

2019-03-23 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市知名夜店MUSE今晨發生酒客與安管滋事，警方出動快打、以辣椒水制伏，帶回張等8名滋事分子，依法移送。據了解，從228連假知名夜店X-CUBE發生酒客與安管人員大鬥毆事件，台中市警方鎖定轄區治安熱點的酒店與夜店，連日展開高密度、高強度臨檢，今晨又發生酒客糾紛，基層警紛傳，「更密集的巡邏、臨檢要來了！業者要自律！」

228連假南屯區夜店X-CUBE發生大亂鬥事件過後，台中市警方幾乎每天安排臨檢勤務，X-CUBE也於本月7日在臉書貼出公告「暫停營業」，警界基層原以為高密度臨檢勤務應該可以「鬆一口氣了」，沒想到今晨西屯區夜店MUSE又發生酒客與安管人員糾紛。

今天一早，台中市警界基層瘋傳，台中市特定營業場所，尤其酒店、夜店業者要自律，「更高強度臨檢要來了！」「這間不抄到暫停營業不罷休了」。

據了解，台中市警局第六分局連日編排臨檢勤務，昨晚8點到清晨0點剛執行完酒駕路檢、特定營業場所臨檢，沒想到今晨2時許又發生酒客與安管人員糾紛，警方出動快打，以辣椒水制伏張姓酒客等4人、李姓安管人員等4人，並將6男2女帶回，依法移送。

同步，市政所所長謝俊雄帶隊進入MUSE店內，站在舞台上、持麥克風指揮現場員警對酒客進行臨檢，不容滋事分子挑戰警方公權力，霹靂小隊站在店外戒護。