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小英、韓柯同時出訪外國 趙少康一句話分析3人高下

基隆採購預警系統 員警多3到5秒反應逃生

2019-03-23 10:17聯合報 記者游明煌╱即時報導

近年來因國道高速公路及新北市發生數起員警處理交通事故時遭後方來車追撞，造成嚴重傷亡事件。基隆市警方為避免員警處理交通事故時遭後車追撞，特別採購「交通界圍預警系統」，提高員警執勤的安全。套掛的交通錐一旦被撞擊就會傳訊號至員警佩掛的接收器，發出警報聲音及警示燈，讓員警多出3到5秒的逃生反應時間。

交通隊指出，這套設備感應器裝設在交通反光錐上，在事故地點前方50到100公尺建立警戒防線，一旦交通錐遭車輛衝撞時立即發出訊號，可透過無線傳輸至員警佩掛接收器上，發出聲響、燈光同步警示，讓員警有3到5秒的反應時間及時閃避。

副隊長吳誌權說，這套系統已發給交通隊試用，測試都可以發揮功能，可以使用在快（高）速公路事故處理外，也廣泛運用於路檢、酒測勤務或其他必要之交通管制措施，提供員警多一層安全保障，降低傷亡事件發生。這套系統價格不便宜，但如果成效良好將再考慮增購配發到各分局。

吳誌權表示，處理事故時交通錐會放置在前方，但有的車速過快或者酒駕高速撞擊，都可能造成處理員警重大傷亡，意外就發生在幾秒的瞬間，員警被撞多是來不及反應，此套系統可以多出3到5秒的逃生時間，對維護員警安全會有比較好的保障。

國道警察指出，民國106年8月7日國道第六大隊警員陳啟瑞協助故障車因公殉職，107年4月23日國道第四大隊警員郭振雄、葉家豪取締違規因公殉職，107年11月23日國道第二大隊警員王黃冠鈞協助故障車因公殉職，短短1年3個月的時間，國道公路警察局就有4名員警在值勤中喪生。

基隆市警方為避免員警處理交通事故時遭後車追撞，特別採購「交通界圍預警系統」，提高...
基隆市警方為避免員警處理交通事故時遭後車追撞，特別採購「交通界圍預警系統」，提高員警執勤的安全。圖／交通隊提供
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基隆市警方為避免員警處理交通事故時遭後車追撞，特別採購「交通界圍預警系統」，提高...
基隆市警方為避免員警處理交通事故時遭後車追撞，特別採購「交通界圍預警系統」，提高員警執勤的安全。圖／資料照，國道警察提供
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基隆市警方為避免員警處理交通事故時遭後車追撞，特別採購「交通界圍預警系統」，提高員警執勤的安全。圖／交通隊提供
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基隆市警方為避免員警處理交通事故時遭後車追撞，特別採購「交通界圍預警系統」，提高員警執勤的安全。圖／交通隊提供
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基隆市警方為避免員警處理交通事故時遭後車追撞，特別採購「交通界圍預警系統」，提高員警執勤的安全。圖／交通隊提供
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基隆市警方為避免員警處理交通事故時遭後車追撞，特別採購「交通界圍預警系統」，提高員警執勤的安全。圖／交通隊提供
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