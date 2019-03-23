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啃老兄不滿妹斷經濟來源 持刀劈瞎妹推倒媽被判8年

2019-03-23 09:24聯合報 記者劉星君╱即時報導

示意圖／ingimage。
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高市向姓男子與胞妹積怨已久又不滿胞妹無預警停掉他平日領取母親老人年金，中低收入補助匯款的提款卡，竟萌生殺意，持廚房番刀朝胞妹臉、肩膀劈砍，怒嗆「妳讓我活不下去，我也不讓妳活」、「我要給妳死」，老母親見狀制止，向將母親推倒在地，還嗆母「這樣你滿意了吧！」事後將番刀斜插電視櫃後，到派出所自首，員警到場趕緊將兩人送醫，胞妹雖救回一命，但造成左眼失明、毀容。高雄地院將向依殺人未遂、傷害直系血親尊親屬罪，判處有期徒刑8年，可上訴。

全案發生在2018年9月下旬，向姓男子（50 歲）平常與胞妹積怨已深，察覺妹妹竟無預警停掉他平日領取母親的老人年金、中低收入戶補助匯款的帳戶提款卡，向認為補助款一半是他所有，對胞妹心生怨懟、憤怒，竟萌生殺意。

判決指出，案發當天下午，向到郵局領錢，發現無法提領，到母親住處詢問，母親告知原因後，他相當氣憤，到廚房拿番刀，走到妹妹房間，妹妹看到他，講挑釁的話「是又怎麼了！」讓他更生氣，「在她話還沒說完時，持刀亂砍殺害」，母親發現大喊「不要再砍了」，向男將母親推倒在地，頭部外傷。

判決指出，向的胞妹證稱，哥哥跑到她房間喊著「妳讓我活不下去，我也不讓妳活」，接著便拿刀不停地砍她「他先砍我的臉，我側身過去，我哥哥換砍我的側身與背部」，過程中他一直喊著「我要讓妳死！」「後來我躺在床上一動也不動時，他以為我死了」，就說「死了，死了，我要去自首！」接著他離開了，之後員警就到場。

向男還嗆母「妳女兒死了，妳兒子也要被抓去關了，這樣你滿意了吧」，隨即將番刀用力斜插在電視櫃上，之後到派出所自首「我殺了我媽媽與妹妹，我帶你們去現場」。

高雄地院審理，向持刀砍劈妹妹，造成胞妹眼球破裂、失明、顏面深部切割傷，甚至下巴整塊肉都被切掉，行凶後直接將刀子用力插在電視櫃，足見其殺意之堅、用力之猛，行徑接近瘋狂。法院當庭勘驗兇刀番刀，鏽蝕、刀刃佈滿缺口不甚鋒利及缺損，竟造成胞妹如此嚴重傷害，顯示向殺意甚堅無疑。  

法院審理時，向稱，他服志願役期間薪水不是很好，都花光，沒有存款，軍職退伍金50萬元都借給朋友，高血壓無法正常工作，使用媽媽提款卡的8、9個月期間做臨時工。合議庭認為，向不思服役期間善用金錢，以致存款全無，並在退伍後未能守住僅50萬元退伍金，仍以打臨工維生，未能深思胞妹停止提款卡原因，一味責怪他人未能善待自己，怨天尤人，終鑄成大錯，實不宜輕縱，判處有期徒8年。可上訴。

自首

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