告三立政論節目敗訴 陳佩琪：將選擇繼續上訴

2019-03-22 22:14 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲太太陳佩琪今在臉書上發文表示，打官司落幕有幾種方式，一是被告想和解，二是判決書已經表達自己想要表達的事實，三是窮司法之途徑 ，可審到哪裡， 就審到哪裡，而這也是自己想要選擇的路，也就是繼續上訴。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook 不滿三立政論節目質疑財產來源不清，台北市長柯文哲的太太陳佩琪怒對主持人陳斐娟、當集來賓曾勁元等人提告，不過最後主觀上是以「柯文哲」為批評對象，客觀上沒有侵害陳佩琪名譽權，判決陳斐娟等人免賠。

對此，陳佩琪今在臉書上發文表示，打官司落幕有幾種方式，一是被告想和解，二是判決書已經表達自己想要表達的事實，三是窮司法之途徑 ，可審到哪裡， 就審到哪裡，而這也是自己想要選擇的路，也就是繼續上訴，不過希望有多大，是否真的可行，會再和律師討論，下周四上訴終止前會給答案。

陳佩琪說，自3月6日宣判以來，始終沒有收到對方釋出願意以道歉方式結束官司的訊息，判決書的理由自己也無法接受，自己也曾在早餐時間詢問過先生對這官司的看法，先生講的很白，他沒意見，完全尊重她的決定，不過想到該電視台選前照三餐修理他們，三不五時還會外加消夜、甜點伺候，甚至還進化到操作葛特曼在國外和主持人及來賓視訊連線，此時看到柯憤怒的表情，就如同當年愛滋事件被監委尹祚芊彈劾一樣。

陳佩琪說，所以自己想要選擇繼續上訴，想要讓外界知道，政治人物是可受公評， 但絕不是可被汙衊，她無意與任何人為敵，上訴只是展現爭取清白的一種態度。