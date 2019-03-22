彰化女檢被連環爆料 去年嗆法官不了了之這回恐難善了

2019-03-22 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化地檢署女檢察官莊珂惠最近被3件刑案當事人投訴，指控在偵訊中感覺被性騷擾、國籍歧視或開庭態度不好，民間司改會要求法務部應追究檢察長徐錫祥的行政責任。徐錫祥回應說，尊重司改會的說法，開庭態度不好案彰檢早完成調查，將莊珂惠移送職務評定並呈報法務部；另兩案彰檢都依法、依程序作了處理，目前靜待台中高分檢調查。

莊珂惠就是去年2月間蒞庭嗆法官「是不是腦袋不清楚」的女檢察官，她不願受訪，透過襄閱主任檢察官黃淑媛轉述她的心聲，「期盼外界不應只聽一方說詞，若調查結果認為她沒有錯，要如何還她公道」。

據透露，彰檢調查後認為性騷擾、國籍歧視案並不構成，但開庭態度不好案確有爭議。去年11月間，莊珂惠開庭偵訊1件互毆造成傷害致死案，庭訊後，被害人家屬不滿女檢開庭的言語和態度，齊跪在偵查庭後方的空地哭泣喊冤，驚動整個地檢署，最後由政風室主任出面了解，表明進行調查，家屬才離開。

12月間，彰檢召開職務評定委員會詢問莊珂惠並勘驗偵訊光諜，認定莊珂惠確實「違反檢察官倫理規範」，作成評定決議後報給法務部。今年1月4日法務部審議後，核發「注意之職務監督命令」。事後，彰檢針對全署檢察官進行107年職務評定（打考績）時，根據法務部的命令，評定莊珂惠是「不良好」，法務部尚未核定。

法界人士說，法務部已廢除檢察官打甲、乙、丙的考績制度，變成「職務評定」，只有良好、不良好兩種，評定「不良好」必須有明確事證。檢察官若被評為不良好，等於公務員考績被打丙，這是非常嚴重的懲處，當年度不能升等，還會被列管。

莊珂惠另兩件爭議案件，是1名涉嫌妨害家庭的黃姓陸配 ，申述在偵查庭中，女檢察官不但要求她掀開衣服，觸摸她的身體，還要求她做出搓乳的動作，感覺被性騷擾。另一件是阮姓越配被交往多年的黃姓男子控告陸續騙錢100多萬元案，偵訊後阮女認為女檢辦案有歧視國籍的心態。

彰檢說，黃姓陸配申述後，彰檢立刻調查，認為莊珂惠開庭雖有爭議言行，但不構成性騷擾，全案改由楊姓主任檢察官接手偵辦中；阮女投訴案，彰檢強調依法、依序調查後認宣不構成。兩案女子都 不滿彰檢處理結果，向媒體爆料。

台灣高檢署針對先爆發的黃女投訴遭性騷擾案，昨天委託台中高分檢調查，台中已指派1名女檢察官調查；今天下午，台中高分檢再指派主任檢察官李慶義到彰檢，調查阮姓越配指控遭國籍歧視案，並勘驗偵訊光諜。

去年2月2日中午，莊珂惠追查1件妨害性自主案，第三度聲押吳姓被告，法官陳彥志認為被告曾被兩度羈押，全案並無新發展，裁定交保；她力爭，法官不理宣布散庭，她激動說「是不是中午了，所以法官頭腦不清楚」，法官認為受侮辱，盛怒下喝令法警上銬；莊珂惠回嗆並伸手要讓法警上銬，讓法警無所適從，驚動院檢和監察院。