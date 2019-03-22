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《金庸群俠傳》續作鬧雙胞 河洛涉侵權判賠2400萬

2019-03-22 19:13聯合報 記者陳俊智╱即時報導

電腦單機遊戲《金庸群俠傳》是七、八年級生的難忘回憶，發行公司智冠科技2001年推出續作《武林群俠傳（以下簡稱「武俠」）》，卻在2015年傳鬧雙胞，角色、場景和故事劇情遭河洛遊戲有限公司抄襲重製成《俠客風雲傳（以下簡稱「俠客」）》在兩岸銷售，雙方為此對簿公堂；智慧財產法院審理此案，發現《武林》和《俠客》2款遊戲不只人物相似度極高，就連遊戲章節和對話也幾乎一樣，認為有侵權事實，最後判河洛敗訴。

合議庭除了判河洛遊戲有限公司與其負責人徐昌隆須賠償智冠科技2400萬元，也不得自行或透過第三人繼續散布其創作的電腦遊戲《俠客風雲傳》，不得自行或使第三人以重製、改作等方式侵害《武林群俠傳》的著作財產權，另外還得在《蘋果日報》全國版頭版刊登判決書當事人、案由和主文。全案可上訴。

判決指出，智冠興訟表示《武林》是他們2001年8月27日發行的遊戲，公司雖在2015年6月1日有和河洛簽約協助經銷《俠客》，並就音樂音效部分簽署授權合約，但公司是接獲玩家反應，才發現侵權情事。

智冠指出，《武林》和《俠客》都是以《金庸群俠傳》為故事背景繼續延伸，不但對話內容、場景名稱、養成和戰鬥模式高度相似，就連主角的髮型、穿著和姿勢也幾乎一致，明顯是重製改作；智冠向河洛求償6406萬餘元、登報、以及不得再侵害《武林》的著作財產權，但河洛主張沒有侵權，請求法院駁回。

河洛的負責人徐昌隆主張《武林》是他的發想和設計研發，如果智冠科技主張有著作權，應提出創作過程等相關資料證明。

河洛表示，智冠雖指2款遊戲有極高相似比例，但實際上2款遊戲的主線遊戲流程和遊戲畫面均有極大差異，就場景而言，《俠客》以精美3D畫面呈現，創作度和技術程度均非《武林》可比擬。況且，中華武俠文化對於俠士、俠女等角色均有共通想像，才導致成果有相似之處，就好比遊戲《大富翁》的孫小美和《街頭霸王》的春麗也有相似外貌穿著。

法院調查，徐昌隆雖稱自己並非智冠員工，但有證人跳出來說他是智冠元老級員工，曾參與《金庸群俠傳》、《中華職棒》等遊戲製作，認為其主張與智冠只是借貸關係顯不可採。此外，《俠客風雲傳》除了與《武林群俠傳》有極高相似度，對外宣傳時也說《俠客》是《武林》的續作，還指新作是延伸自《武林》，加上2者從角色、對話到武器防具均極為相似，顯有侵權事實，最後裁定應賠償2400萬元。

智財法院調查，右邊涉侵權的《俠客風雲傳》從人物設定、場景到劇情均與左邊的《武林群...
智財法院調查，右邊涉侵權的《俠客風雲傳》從人物設定、場景到劇情均與左邊的《武林群俠傳》有高相似度，認定有侵權事實。圖／翻攝自智財法院判決書
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智財法院調查，右邊涉侵權的《俠客風雲傳》從人物設定、場景到劇情均與左邊的《武林群...
智財法院調查，右邊涉侵權的《俠客風雲傳》從人物設定、場景到劇情均與左邊的《武林群俠傳》有高相似度，認定有侵權事實。圖／翻攝自智財法院判決書
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