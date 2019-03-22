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檢察官遭投訴 莊珂惠：勿聽片面之詞

2019-03-22 19:08中央社 彰化縣22日電

彰化地檢署檢察官莊珂惠遭人投訴，彰化地檢署今天澄清說明相關處置；莊珂惠則透過彰檢發言系統表達，希望外界不應只聽片面之詞，若調查結果沒錯，又要如何還她公道。

莊珂惠偵辦數起案件，遭人透過媒體指控「性騷擾」、「國籍歧視」、「對家屬二度傷害」等情形，並質疑彰檢未處置。彰檢今天一一澄清說明，認為媒體報導與事實多有出入。

關於「對家屬二度傷害」，彰檢指出，經勘驗民國107年10月8日偵訊光碟，莊珂惠並無如報載所指「你爸只是早死晚死而已」。但莊珂惠有說「我們也沒有收費，倒是好意思要求我們幫你查」、「到底是地檢署欠你們錢，還是我欠你們錢」。

彰檢指出，莊珂惠未能勤慎執行職務、未能兼顧被害人權益，訊問時未有合宜專業態度，有失當情形，違反檢察官倫理規範第2條、第8條、第13條。除由檢察長將這件傷害致死案轉給其他檢察官偵辦，另將莊珂惠移送職務評定，法務部今年1月4日核發令促莊珂惠「嗣後注意」的職務監督處分。

另外，越南籍阮姓女子自認受國籍歧視及恐嚇問案，彰檢說明，接獲來信陳情後即分案調查。經查此案為偵辦阮女涉詐欺，105年10月27日偵訊時，因被害人是台籍男性，且涉男女感情糾葛，莊珂惠因而質疑阮女涉嫌詐騙金錢。

經勘驗偵訊光碟發現，莊珂惠提及「你以為我們台灣是隨便你這樣子喔」、「來騙人家的錢」、「台灣沒有法律是不是」，但並無「你們越南」用語。

彰檢指出，莊珂惠用語雖令阮女不悅，但探究她的意思，是針對阮女個人行為而質疑，並非因阮女屬於何國籍而說出這些言論，且目的是為維護民眾財產權益，言論不脫告訴人主張告訴事實範圍，尚難認為莊珂惠存有國籍歧視心態。

遭投訴性騷擾，申訴部分涉及個資保護已依法處理；行政調查部分，由高檢署檢察長王添盛指示台中高分檢調查，將靜候調查結果。

檢察官越南性騷擾
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