太扯！同一人被騙31次 付161萬元買嘸手機

2019-03-22 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市張姓男子透過網路結識薛女，張向薛謊稱可幫忙訂購手機iPhone 7，但張以買手機配件、有瑕疵要換手機，最後甚至直接向薛借貸，薛前後交款31次，經額高達161萬餘元，但張男向薛的錢越拿越多，薛女認為有詐報警，台中地院依詐欺罪判張男10月有期徒刑。

判決書指出，張男透過網路結識薛女，民國105年8月5日，張向薛謊稱可幫忙訂購iPhone 7手機，薛先交付5千元。

張再與一名交代不出姓名的「小王」共謀，翌日透過LINE通訊軟體，假裝替薛購買手機配件，再向薛要2萬7千元買手機；或其薛姊拿3萬7千元要購買手機等，張甚至向薛假稱「老闆」開立較大面額支票，要還薛的舊款，繼續向薛借貸新款等說詞，前後共向薛取款161萬元。

張男辯護律師稱，薛女與張男存有感情因素，不排除薛女因發展不如預期，因此指張男是詐騙她。

薛女證稱，她與張男還沒有金錢來往之前，確實有意與他交往，就是因為相信他，才會借錢給他，但最後沒有成為男女朋友，他們都只有在網路上往來，他與張後來見面的目的都是為了交錢。

法官審酌，薛女最終未與張男成為男女朋友，薛證稱與張僅在網路上往來，若不是張以詐術詐騙，薛女不會任意將高達160多萬元款項交給張男。