檢察長疑關說太勁爆 高檢署襄閱帶2檢赴桃園查案

2019-03-22 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



桃園地檢署檢察長彭坤業疑因指示司法官55期的公訴檢察官促成認罪協商，行政作為正當性在「檢察官論壇」熱議，由於檢察長關說太敏感，法務部長蔡清祥責成台灣高檢署分案調查，台高檢檢察長王添盛今天隨即指派3人調查小組南下桃園查辦。

指派調查「檢察長關說」疑案的高檢署調查小組共有3人，成員分別是台高檢襄閱主任檢察官宋國業、台高檢檢察官許鈺茹、周士榆，其中，召集人宋國業曾任桃園地檢署檢察長，調查層級不低。

法務部長蔡清祥證實，相關訊息曝光後，隨即請台灣高檢署處理，「已成立調查小組作必要調查」；蔡清祥說，他今天早上收到陳報，立刻轉請高檢署查察，至於彭坤業是基於檢察一體指揮監督？或是另有其他原因？目前調查小組已啟動調查。

蔡清祥表示，針對各界質疑，調查小組會一併了解，最後會有完整的結果對外交代；蔡清祥說，無論是檢察長或檢察官辦案都須嚴守分際與法律程序，並且落實司法官超然、公正的執法立場。

聯合報今天報導，桃園地檢署起訴某醫師被控逃漏稅5億元案後，傳出檢察長彭坤業指示公訴檢察官促成認罪協商、卻遭檢察官質疑檢察長被關說而予拒絕，最後，彭指派其他檢察官執行蒞庭工作，此舉引發檢察官論壇熱烈討論。