合法掩護非法 主題餐廳暗藏麻將賭博被抄

2019-03-22 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市一主題娛樂餐廳採複合式經營，來店的客人可以現金換取籌碼，進而利用籌碼在店內餐飲，並提供麻將、德州撲克牌的遊玩，店家則從中來抽取遊玩的費用，市警二分局昨晚持搜索票直搗該主題餐廳，發現4名賭客正在打麻將，查扣賭具及籌碼共計6000元等證物，將蘇姓負責人及賭客5人依賭博罪嫌移送法辦。

店家辯稱，他們是社團法人麻將協會的會員，這是對內部的娛樂，而非賭博。然而，警方調查，這家餐廳所申請的營業項目是食品販售，與實際經營項目不符，全案依賭博罪移送外，同時函請台南市政府目的事業主管機關裁罰。

市警二分局2月份接獲線報，稱業者利用主題娛樂餐廳為名，吸引顧客上門，並可在店內利用現金換取籌碼來消費或是賭博，以合法掩護非法。歷經多日來的蒐證及監控埋伏，偵查隊等組成專案小組，昨晚持搜索票，直搗該主題餐廳，查獲現場正有一桌客人正在打麻將，查扣犯罪用的賭具及籌碼共計6000元等證物。