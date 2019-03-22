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港籍漁船東沙撈過界 人船海巡押返高雄偵辦

2019-03-22 16:48中央社 高雄22日電

海巡署艦隊分署第五海巡隊日前在東沙海域進行包夾圍捕，強行登檢一艘越界作業的香港籍漁船，於船上查獲違規捕撈的各式漁獲約500公斤，昨晚將人船押回高雄偵辦，全案送辦。

海巡署艦隊分署第五海巡隊（高雄海巡隊）等單位繼日前於東沙海域查獲中國大陸籍滾輪式拖網漁船違規捕撈後，原班人馬19日至21日再度銜命出擊執行「強化東沙海域巡護」勤務。

高雄海巡隊透過「大高雄地區環境暨國土保護聯繫平台」報請高雄地方檢察署指揮偵辦，派遣南部地區機動海巡隊共計1艦3艇，與第五岸巡隊、東南沙分署東沙指揮部、海洋國家公園東沙管理處等共組專案艦艇隊展開巡防。

專案艦隊20日凌晨1時50分在東沙島南方9浬發現1艘約180噸的香港籍漁船，船員共19人，其中1名香港籍、18名中國大陸籍於東沙環礁海域作業，海巡艦艇即同步鎖定進行包夾圍捕，並強行登檢，於船上活漁艙內查獲各式漁獲一批。

案經通報海洋國家公園東沙管理站主任陳國永前往協助辨識漁獲種類，發現查獲違規捕撈漁獲當中包含藍豬齒魚、龍占魚、鸚哥魚、臭肚魚等漁獲，總重約500公斤。

專案人員隨後將人船押返高雄偵辦，歷經240浬航程昨晚押返高雄港，全案依違反入出國及移民法、台灣地區與大陸地區人民關係條例、香港澳門關係條例及國家公園管理法移送偵辦。

海巡署香港國家公園
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