惡媳婦虐死97歲公公 母當輔佐人：我叫女兒停藥！

2019-03-22 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



戚姓女子去年12月20日，涉嫌連續2天凌虐高齡97歲的杭姓公公，不僅沖冷水、踩胸口，還噴灑殺蟲劑、放置冷凍雞肉在公公身上，遭依傷害致死罪嫌起訴。今下午士林地方法院首開準備程序庭，戚女的母親擔任輔佐人，她淚灑法庭說「女兒真的生病，都是我的錯」。

遭羈押的戚女今下午出庭，她稱，當時腦袋閃小白點，情緒非常激動，才會有這些動作，陽明醫院的醫師說這是「幻覺的一種」。她向法官坦承，有搶公公的東西，但他跌倒後、沒有推他，但有踩他胸部，沒有把雞肉、魚肉放在公公身上。

戚女說，第二天早上也有發病，把公公帶到浴室後，他坐在浴室地上，手揮動馬桶刷，作勢要攻擊，「我就關上浴室門離開」，他還有呼吸心跳，直到下午4、5點叫外籍看護莉森幫公公換衣服，莉森發現公公身體冰冷已經死亡，「我馬上打110叫救護車」。

戚女的親友11人關心案情，今下午到場旁聽，其中白髮老婦人一開庭，開始痛哭，其他人也眼眶泛淚。戚女坐在被告席上，臉色漲紅，拿著衛生紙擦眼淚，她說，「我害我先生沒有父親，很對不起先生和公公，我不該插手他們父子之間的事，不該有怨懟，真的很後悔…」。

戚母今天以輔佐人身分出庭，她難忍情緒激動痛哭，「女兒真的生病，都是我的錯，才會造成這麼大的悲劇」。戚母指出，女兒的表哥、姨媽都曾罹患躁鬱症，表哥依靠運動、長期心理醫師診療恢復健康，103年間，女兒在松德醫院就已長期吃藥，自己認為藥物的副作用造成女兒心智倒退，「叫女兒不要吃藥」。

戚母淚灑法庭說，除了叫女兒停藥，還曾逼女兒和女婿離婚，直到去年兩人二度結婚，12月15日宴客，幾天後，女兒回娘家「拿刀要殺我」，「我當時下跪道歉，跟女兒說對不起，她就拿刀砍門」。戚母肯定的說，「我確定女兒真的生病，當時通知女婿將女兒送醫」。