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錯信枕邊人 越籍妻侵占丈夫280萬元房產判10月徒刑

2019-03-22 16:18聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

黎姓越籍配偶被丈夫指控，假意代辦售屋事宜，卻大玩兩面手法，先從丈夫手中取得授權書、土地權狀、委託契約等文件，再另覓仲介媒合買主，待售屋款280萬元得手，黎女又償還私人債務、又到越南家鄉買地，花用殆盡，丈夫驚覺房產被侵占變賣，氣得提告。基隆地方法院審結，認定黎女侵占犯行明確，但審酌夫妻情誼仍在，判處有期徒刑10月、緩刑5年，並賠償不法侵占所得。

黎女與丈夫婚後財產關係為「財產分別制」，3年前，男方繼承一塊土地並有意出售，基於夫妻間信賴關係，委任黎女代為處理繼承房產買賣事宜，沒想到卻被枕邊人背信。

黎女到案偵訊時坦承出售房地後，將280萬元得款全拿去還債、買土地，卻辯稱是「害怕丈夫把錢拿去賭博」。

基隆地方法院認定黎女侵占事證明確，造成丈夫高額財產損失，犯罪情節不輕，且事發迄法院開庭審理時，均未償還分文給被害丈夫，甚至夫妻感情因此降至冰點、分居，但法官審酌黎女坦承犯行，且夫妻雙方尚未結束婚姻關係，黎女卻仍時常返家打掃住所、照顧未成年子女，判斷兩人情誼尚存。

再加上黎女自述未曾就學，目前從事美甲工作，平均月收入3萬元左右，法官綜合考量下，依普通侵占罪判處黎女有期徒刑10月，緩刑5年，並按雙方調解內容，從今年3月起，按月給付丈夫2萬元，直到清償280萬元為止，全案可上訴。

黎姓越籍外配被丈夫指控，假意代辦售屋事宜，卻大玩兩面手法，侵占丈夫房地財產，捲款...
黎姓越籍外配被丈夫指控，假意代辦售屋事宜，卻大玩兩面手法，侵占丈夫房地財產，捲款280萬元買地又還債，遭基隆地方法院依侵佔罪判處有期徒刑10月、緩刑5年，全案可上訴。示意圖／Ingimage
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