親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

當兵浪費時間？徐國勇舉己例：我當兵學會兩件事

女檢莊珂惠遭控國籍歧視 彰檢公布偵訊內容接受公評

2019-03-22 14:09聯合報 記者何烱榮╱即時報導

「你以為我們臺灣啊是隨便你這樣子的喔」、「來騙人家的錢」、「臺灣是沒有法律是不是啊」、「你以為每個臺灣人都可以讓你戴綠帽子嗎」、「你以為我們臺灣是隨便你這樣玩」、「你對我們臺灣這個社會有什麼幫助啊！」…這些話構不構成國籍歧視？

彰化地檢署再度勘驗女檢察官莊珂惠開庭約30分鐘的偵訊光碟後，針對阮姓越南配偶向媒體投訴遭國籍歧視的言語，今天公布莊檢開庭時質疑阮姓越配的「正確說法」，讓社會公評。

莊珂惠最近遭3件刑案當事人連環爆料，除被黃姓陸配投訴開庭時涉嫌性騷擾，也被阮姓越配指控國籍歧視，爭議事件曝光後愈演愈烈，民間司改會要求法務部強化檢察官性平權意識，並應追究檢察長徐錫祥的行政責任。

彰檢今天以新聞稿回應此事，指出新聞媒體報導內容與事實有諸多出入，本署就性騷擾申訴案已依法處理，行政調查分現由高檢署檢察長指示臺中高分檢檢察長指派檢察官進行調查中，本署靜候調查結果。

彰檢說，阮姓越配認為遭國籍歧視的案件，發生在105年間，結婚來台的阮女與台灣籍前男友有金錢糾葛，前男友認為被玩弄感情而控告她涉嫌詐欺。同年10月27日莊珂惠開庭偵訊時，莊珂惠質疑阮女詐騙臺男金錢，阮女自認遭受國籍歧視及恐嚇問案，次月1日來信陳情。

檢署分案由1名主任檢察官調查後簽結，這名主檢檢查官認為「莊珂惠的用語雖令阮女不悅，然究其意思，係針對阮女個人之行為而質疑，並非因其屬何國籍而為上開言論，目的仍係為維護民眾財產權益，且言論不脫告訴人主張之告訴事實範圍，尚難逕認其存有國籍歧視心態。」。

阮女和丈夫認為彰休官官相護，向媒體投訴遭國籍歧視，指控莊檢對阮女說「妳們越南女人就愛騙台灣男人錢啦」，「妳們越南女人就是想賺錢」、「妳們都來台灣騙台灣男人的錢」等語。

彰檢公布莊珂惠開庭的偵訊光諜譯文：「你以為我們臺灣啊是隨便你這樣子的喔」、「來騙人家的錢」、「臺灣是沒有法律是不是啊」、「你以為每個臺灣人都可以讓你戴綠帽子嗎」、「你以為我們臺灣是隨便你這樣玩」、「你對我們臺灣這個社會有什麼幫助啊！」等。彰檢指出，「莊檢都是針對阮女個人，並無『你們越南』之用語。

彰化地檢署女檢察官莊珂惠行事作風強硬，嫉惡如仇，評價兩極，最近又遭案件當事人投訴...
彰化地檢署女檢察官莊珂惠行事作風強硬，嫉惡如仇，評價兩極，最近又遭案件當事人投訴開庭態度問題。聯合報系資料照
分享

檢察官性騷擾
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

樂陞案許金龍2億元交保 檢方抗告最高法院駁回確定

2019-03-22 11:54

檢察長關說漏稅案？桃檢：未撤換公訴檢察官

2019-03-22 14:08

影╱休旅車碰廂型車翻90度 美籍駕駛一家4口送醫

2019-03-22 14:47

8病患冒用身分領安眠藥 美女醫百萬換緩起訴

2019-03-22 14:31

台中銀行員轉神棍 誆改善身體健康詐203萬元

2019-03-22 12:41

新北烏來區代表賄選 北檢一口氣起訴50人

2019-03-22 12:30

關說5億漏稅疑案 劍青檢改：為何檢察官不准單獨蒞庭？

2019-03-22 12:00

女檢莊珂惠「搓乳」案發酵？司改會：要追檢察長責任

2019-03-22 11:17

徐永明：跨國婚媒協會涉嫌詐婚 籲提高裁罰基準

2019-03-22 11:10

涉新市道路徵收弊案 林慶鎮夫婦50萬交保

2019-03-22 10:45

北市府爆貪汙 工務局技工涉收賄遭聲押

2019-03-22 10:42

醫師逃漏稅5億案 檢察官論壇激辯

2019-03-22 00:57

爭遺產砍胞兄 見父親靈堂…我錯了

2019-03-22 00:46

殺人誆稱自衛 提受傷照片…穿幫了

2019-03-22 00:40

陸軍汽基廠爆弊案 6官兵涉貪被訴

2019-03-22 00:26

涉詐領助理費 南市議員夫婦收押

2019-03-22 00:25

高分檢傳訊女檢莊珂惠 調查黃女指控她摸乳疑案

2019-03-21 23:03

房客燒炭亡害變凶宅 二房東慘賠屋主100萬

2019-03-21 22:55

台南議員洪玉鳳涉詐領助理費 洪及丈夫2人裁押禁見

2019-03-21 21:02

名棒球教練之子師生戀 殺死女老師二審判無期

2019-03-21 19:53

陸軍勤務場爆弊案劣質零件一碰就碎 新北檢起訴18人

2019-03-21 19:33

遭控放任助理詐領公款 桃園議長邱奕勝今無罪確定

2019-03-21 18:58

衛工處技工疑涉貪汙案 北市府：配合調查

2019-03-21 18:12

91歲翁戳9歲童屁屁判刑 法官斥影響兒童人格

2019-03-21 17:40

油漆行員工縱火3死 二審認惡性重大至極判死刑

2019-03-21 17:20

綠營屏東車城前鄉長收工程回扣 最高法院判14年半定讞

2019-03-21 16:40

北市府工務局爆貪汙 廉政署搜索約談8人

2019-03-21 16:32

詐領50萬元助教費 新北聯合醫院盧姓專員被起訴

2019-03-21 15:57

新市區道路徵收傳弊案 廉政署搜索議員辦公室

2019-03-21 15:12

李全教賄選案更一判4年 最高院今再發回更審

2019-03-21 14:48

南京東路無照飆速撞死3人 謝亞軒：一條命想賠50萬

2019-03-21 13:54

台南議會今不平靜！藍議員遭聲押 綠議員遭搜索

2019-03-21 13:11

普悠瑪賠償林佳龍提1320萬賠償 家屬：不能接受

2019-03-21 12:39

國內首宗「痛痛女孩」告衛福部案 下月11日宣判

2019-03-21 12:38

他為遺產砍胞兄 殺紅眼見父親靈堂才後悔

2019-03-21 12:37

丈母娘也敢惹？ 辱「壞外家」後他的下場很慘

2019-03-21 11:56

7連霸議員涉貪被聲押 台南議會：判決未確定不影響權利

2019-03-21 11:51

罵退休警「流氓、黑道」周玉蔻賠15萬獲原諒換緩刑

2019-03-21 11:35

UCLA醫學院高材生訂購古柯葉來台 遭依運毒罪起訴

2019-03-21 11:34
看更多

熱門文章

影／液態氨槽車西濱失控翻覆 消防全面警戒

2019-03-21 23:39

她拜完月老五天後桃花超旺 網友：史上最OP月老廟

2019-03-21 14:50

北市府工務局爆貪汙 廉政署搜索約談8人

2019-03-21 16:32

爬秀姑巒山遇乾屍 正妹登山客臉書協尋家屬

2019-03-22 11:15

影／吊車再奪命！機車吊車發生車禍 收假軍人當場輾斃

2019-03-22 10:18

新市區道路徵收傳弊案 廉政署搜索議員辦公室

2019-03-21 15:12

黃光芹：韓粉仍以鍵盤殺人 威脅案已有偵辦進度

2019-03-21 19:45

阿兵哥凍未條 酒店門口撿屍性侵判4年

2019-03-21 15:13

少東欠天價債拿超跑調頭寸 上知名酒店夜擲百萬迷酒色

2019-03-21 17:20

台南議員洪玉鳳涉詐領助理費 洪及丈夫2人裁押禁見

2019-03-21 21:02

台東天下第一關森永派出所 民眾：違法者沒事別亂闖！

2019-03-22 11:51

美國女大兵戀愛陷阱 警成功阻攔詐騙

2019-03-21 20:32

醫師逃漏稅5億案 檢察官論壇激辯

2019-03-22 00:57

她3次婚姻都不美滿 第4次又遇人不淑

2019-03-21 15:58

街頭鬥毆開槍擄錯人 全國警大掃黑槍127把

2019-03-21 15:58

監理站虐童案打人金髮男身分曝光 動手的竟是伯父

2019-03-21 17:56

陸軍汽基廠爆弊案 6官兵涉貪被訴

2019-03-22 00:26

名棒球教練之子師生戀 殺死女老師二審判無期

2019-03-21 19:53

爭遺產砍胞兄 見父親靈堂…我錯了

2019-03-22 00:46

普悠瑪每人賠1320萬 家屬不接受

2019-03-22 00:08

廁所能看夕陽？ 補教狼師藉課輔猥褻4名女生受害

2019-03-21 22:02

女駕駛切進內車道 撞遊覽車後大側翻

2019-03-21 21:01

台積電南科18廠傳工人墜樓意外停工 下周一恢復施工

2019-03-22 13:15

國道連環撞…聯結車夾扁轎車 奪1命

2019-03-22 00:48

超跑吸金 傳產少東欠債神隱 父親氣到昏倒

2019-03-22 00:31

陸軍勤務場爆弊案劣質零件一碰就碎 新北檢起訴18人

2019-03-21 19:33

房客燒炭亡害變凶宅 二房東慘賠屋主100萬

2019-03-21 22:55

影／高市路樹倒塌被擊中 麥當勞外送員要申請國賠

2019-03-22 10:44

女檢莊珂惠「搓乳」案發酵？司改會：要追檢察長責任

2019-03-22 11:17

帶超量香菇闖關被攔 火爆男想打海關遭移送

2019-03-21 19:36

影／男跨坐15樓天台女兒牆 消防員從後偷襲順利救下

2019-03-22 09:14

高分檢傳訊女檢莊珂惠 調查黃女指控她摸乳疑案

2019-03-21 23:03

綠營屏東車城前鄉長收工程回扣 最高法院判14年半定讞

2019-03-21 16:40

涉新市道路徵收弊案 林慶鎮夫婦50萬交保

2019-03-22 10:45

退休音樂教授打錯檔蛇行倒退嚕 爆衝撞上腳踏車男

2019-03-21 16:33

關說5億漏稅疑案 劍青檢改：為何檢察官不准單獨蒞庭？

2019-03-22 12:00

黑名單「色淫師」下藥性侵Coser 法官重判8年半

2019-03-22 13:07

影／南京東路公寓頂加竄黑煙 幸無人傷亡　

2019-03-21 16:26

不要亂罵！網紅臉書罵「酒駕撞死活該」遭肉搜慘打

2019-03-21 18:36

嘉義縣商業會理事長否認外遇 調解破裂妻子將提告

2019-03-21 18:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top