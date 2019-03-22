女檢莊珂惠遭控國籍歧視 彰檢公布偵訊內容接受公評

2019-03-22 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



「你以為我們臺灣啊是隨便你這樣子的喔」、「來騙人家的錢」、「臺灣是沒有法律是不是啊」、「你以為每個臺灣人都可以讓你戴綠帽子嗎」、「你以為我們臺灣是隨便你這樣玩」、「你對我們臺灣這個社會有什麼幫助啊！」…這些話構不構成國籍歧視？

彰化地檢署再度勘驗女檢察官莊珂惠開庭約30分鐘的偵訊光碟後，針對阮姓越南配偶向媒體投訴遭國籍歧視的言語，今天公布莊檢開庭時質疑阮姓越配的「正確說法」，讓社會公評。

莊珂惠最近遭3件刑案當事人連環爆料，除被黃姓陸配投訴開庭時涉嫌性騷擾，也被阮姓越配指控國籍歧視，爭議事件曝光後愈演愈烈，民間司改會要求法務部強化檢察官性平權意識，並應追究檢察長徐錫祥的行政責任。

彰檢今天以新聞稿回應此事，指出新聞媒體報導內容與事實有諸多出入，本署就性騷擾申訴案已依法處理，行政調查分現由高檢署檢察長指示臺中高分檢檢察長指派檢察官進行調查中，本署靜候調查結果。

彰檢說，阮姓越配認為遭國籍歧視的案件，發生在105年間，結婚來台的阮女與台灣籍前男友有金錢糾葛，前男友認為被玩弄感情而控告她涉嫌詐欺。同年10月27日莊珂惠開庭偵訊時，莊珂惠質疑阮女詐騙臺男金錢，阮女自認遭受國籍歧視及恐嚇問案，次月1日來信陳情。

檢署分案由1名主任檢察官調查後簽結，這名主檢檢查官認為「莊珂惠的用語雖令阮女不悅，然究其意思，係針對阮女個人之行為而質疑，並非因其屬何國籍而為上開言論，目的仍係為維護民眾財產權益，且言論不脫告訴人主張之告訴事實範圍，尚難逕認其存有國籍歧視心態。」。

阮女和丈夫認為彰休官官相護，向媒體投訴遭國籍歧視，指控莊檢對阮女說「妳們越南女人就愛騙台灣男人錢啦」，「妳們越南女人就是想賺錢」、「妳們都來台灣騙台灣男人的錢」等語。