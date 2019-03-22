檢察長關說漏稅案？桃檢：未撤換公訴檢察官

2019-03-22 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 呂開瑞 ╱即時報導



桃園地檢署起訴黃醫師漏稅5億元案，傳出檢察長彭坤業指示公訴檢察官「促成認罪協商卻被拒絕，最後由其他檢察官取代協商工作事件」，引發司改團體「劍青檢改」表示，如果訊息為真，是否涉及不當關說或不當指令，請法務部盡速調查。

桃園地檢署調出當初法院準備程序庭的筆錄表示，3月5日公訴檢察官到桃園地院蒞庭違反稅捐稽徵法案件時，法官詢問公訴檢察官有無聲請進行協商程序，公訴檢察官表示：「就協商程序是有意願，只是目前尚未確切達成共識，是否請法院先進行審查或審理程序之決定」，被告辯護人陳稱：「…我們上周才跟檢座協商，只有兩天，因為時間太短暫了，且被告也表示願意親自跟檢方協商」。

事後因公訴檢察官未進行簽報等程序，桃園地檢署接獲陳情，指公訴檢察官原願意認罪協商，後又反悔不願協商。

而公訴檢察官對於是否進入協商與辯護人認知不同，認為僅是聽取對方條件再行回報。

檢察長為免外界認為檢察官已啟動協商程序後無故反悔，有損檢察機關形象、公信力，指示設計簡要簽呈，日後欲啟動協商前，須上簽表示開始協商程序，以免讓外界認為檢察官已啟動協商程序又無故反悔。

桃園地檢署表示，案件是否已開始協商，經檢察長綜合考量後，認既已聽取辯護人意見，實質已進行協商程序，基於檢察一體原則，指示繼續進行協商程序，但未指示具體協商條件、內容，無所謂儘力促成協商情事。