台中銀行員轉神棍 誆改善身體健康詐203萬元

2019-03-22 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市陳男辭金融機構回家接手佛具店，從小只知父親傳授的繪製符籙，沒學過「藥師琉璃燈」法事，卻向楊姓女信徒誆稱做「藥師琉璃燈」可以改善自己與家人的健康，讓楊女一家深信不疑，前後匯款700餘萬元，台中地院判決，陳男誆稱「藥師琉璃燈」是透過佛光山的高僧誦經祈福，詐騙203餘萬元法會，判處陳男詐欺罪2年，其中1年4個月可易科罰金，可上訴。

判決書指出，陳男(49歲)民國89年從金融機構離職，返家接下父親經營的佛具店，明知父親僅傳授其如何繪製符籙，並無教授「藥師琉璃燈」的法事科儀，他也不懂「藥師琉璃燈」為何佛門宗法的法事。

民國101年6月初，陳男的張姓女信眾帶楊姓女信徒到廟詢問家人健康、住家風水狀況等，楊女委託陳男替家人作法會祈福，陳男見有機可趁，向楊稱「做『藥師琉璃燈』可以改善自己或家人的身體健康，而且會透過佛光山的高僧誦經祈福」等語，藥師琉璃燈一個要價1萬2千元。

楊女證稱，張姓女信徒跟她說，「不做法事家裡就會有厄運」，也跟她的母親說，「妳先生嘴破，要趕快做『藥師琉璃燈』，不然會變癌症」，一家人深信不疑，前後請陳男作法會、藥師琉璃燈等花費700餘萬元，民國103年楊女向佛光山人事行政業務電話詢問，發現佛光山沒有提供這種業務，驚覺被騙。

陳男則證稱，他受到不法惡害的通知都是張姓女信徒所為，他與張女沒有共犯的犯意聯絡，堅稱他沒有使用積極的詐術。

台中地院判決，陳男供有如實為楊信女信徒等人施作法會、儀式，而施作法會、儀式均以符籙方式進行，並在法會、儀式後交付符籙給楊女，根據楊女103年4月偵訊時證稱，「是。我都有拿到符。」因此難以認定陳男有未依約履行法會、儀式之情事。