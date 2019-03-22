關說5億漏稅疑案 劍青檢改：為何檢察官不准單獨蒞庭？

2019-03-22 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



本報今日報導「桃園地檢署起訴某醫師被控逃漏稅5億案後，傳出檢察長彭坤業指示公訴檢察官促成認罪協商卻遭檢察官質疑關說而拒絕，最後由其他檢察官取代協商工作事件」，引起檢察官群起質疑，司改團體「劍青檢改」今天表示，倘若消息為真，是否涉及上級不當關說或不當指令，請法務部盡速開啟調查；法務部中午表示，會加以了解後處理。

劍青檢改指出，當年高檢署前檢察長陳守煌接受立委關說，指示檢察官就某政治人物所涉案件違法不上訴，接連爆發一連串政治醜聞與風暴，嚴重破毀檢察官執行職務秉持公正客觀、不畏強權威脅利誘之精神，使全體檢察官蒙羞，是檢察史上最難堪的一頁，殷鑑尚且不遠，如今再爆發桃園地檢署疑似不當關說的事件，法務部應火速展開調查，以釐清真相。

劍青檢改建請法務部應盡速調查，並公布調查報告，其中，更應釐清的是一、檢察長如何接獲陳情？是否依正常程序辦理？有無不當關說、不當指示或施壓之情事？二、相關協商程序有無依照桃園地檢署內規上簽簽准？三、原檢察官有何不能單獨執行職務而需檢察長指派其他檢察官併同蒞庭之情事？