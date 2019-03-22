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樂陞案許金龍2億元交保 檢方抗告最高法院駁回確定

2019-03-22 11:54聯合報 記者林孟潔╱即時報導

日商百尺竿頭公司收購樂陞科技公司破局，2萬名投資人遭坑殺，樂陞董事長許金龍等10人被訴違反證券交易法。二審對法條、事實認定與原審有異，去年改依刑法背信未遂罪判許12年徒刑，併科1億元罰金，目前案件正在最高法院審理中。高院日前裁准許金龍以2億元交保，許也在本月11日離開看守所，但檢察官不服提抗告，最高法院今天駁回確定。

許金龍自2016年9月30日起遭羈押，高院許去年11月29日宣判時，法官許可以具保，但當時他覓保無著，未能出監，直到日前才又聲請解除羈押，春節年後獲准他具保停押，限制住居、出境、出海，並應於每日晚間8點至9點間至轄區派出所報到。

許金龍2013、2014年間與鄭鵬基、謝東波合作，讓不符條件的Cinda基金與Eminent、葫蘆、百尺竿頭、Mega Cloud、Triple Collaboration公司參與應募，董事會遭瞞，通過私募案。許因私募取得3850萬股，2014年與TP公司、同步公司簽合約，出售持有的私募股票得利。

2016年2月，許金龍為讓樂陞股價不墜，與掛名百尺竿頭負責人的日本人樫埜由昭、大陸人王佶共謀，由樫埜由昭對外宣稱出資百分之二十，創造樫埜由昭有意公開收購樂陞的假象。投資人誤信公開收購方為日本人所掌控的「百尺竿頭」而非「陸資」 ，大量應買。不過王未依協議支付款項，無法完成公開收購交割，樂陞大跌。許金龍一審遭判18年，併科罰金1億元，二審改判12年，併科罰金1億元。

許金龍。本報資料照片
許金龍。本報資料照片
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