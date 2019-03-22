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女檢莊珂惠「搓乳」案發酵？司改會：要追檢察長責任

2019-03-22 11:17聯合報 記者王聖藜╱即時報導

彰化地檢署檢察官莊珂惠。 圖／翻攝彰化地檢署臉書
彰化地檢署檢察官莊珂惠。 圖／翻攝彰化地檢署臉書
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彰化地檢署女檢察官莊珂惠勘驗妨害家庭案黃姓女被告胸部事件引發軒然大波，有民眾相繼投訴莊珂惠問案風格破壞司法形象；民間司改會今天說，針對「莊珂惠事件」除要求法務部立即強化檢察官性別平權意識外，並應追究檢察長徐錫祥的行政責任。

民間司改會說，莊珂惠曾當庭嗆法官腦袋不清楚，「搓乳案」曝光後，又有媒體接獲投訴指她辦理詐欺案嗆越配「越南女人愛騙台灣男人錢」涉種族歧視，辦理傷害致死案跟死者兒子說「你爸只是早死晚死而已」等，但莊並沒有被移送檢察官評鑑，逕由彰化地檢署處理。

依據台灣高等檢察署公布的「檢察官準時開庭及開庭態度調查統計分析彙整表」，2018年彰化地檢署發出回收1088張問卷，沒有1張問卷反應檢察官開庭態度不佳；彰化地檢署抽查677件案件，也沒有發現民眾反應檢察官開庭態度不佳，令人質疑真實性。

民間司改會說，檢察官評鑑委員會成立以來，從沒有受理過彰化地檢署請求評鑑的案件，可見2件民眾投訴案件是「內部處理」沒有「外部監督」，檢察官監督機制已完全失靈。

民間司改會認為，法務部未強化檢察官性別平權意識，才會導致莊珂惠侵害女性身體自主權，法務部除應調查是否構成性騷擾或違法，另應調查彰化地檢署檢察長徐錫祥未將莊移送檢察官評鑑委員會進行外部監督是否怠忽職守。

司改會說，依據媒體報導，莊珂惠辦案態度不佳非個案，因此公開徵求民眾向民間團體申訴莊珂惠不當詢問個案，再由民間司改會請求個案評鑑，發動外部監督。

檢察官
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