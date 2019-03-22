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徐永明：跨國婚媒協會涉嫌詐婚 籲提高裁罰基準

2019-03-22 11:10聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

針對跨國婚姻媒合協會加強管制議題，時代力量立委徐永明上午舉行記者會指出，近日多位民眾透過媒體踢爆，移民署許可之跨國婚媒協會涉嫌詐婚，而移民署對跨國婚媒業者違法裁罰金額過低，呼籲提高裁罰基準。

針對跨國婚姻媒合協會加強管制議題，時代力量立委徐永明（右）上午舉行記者會指出，近...
針對跨國婚姻媒合協會加強管制議題，時代力量立委徐永明（右）上午舉行記者會指出，近日多位民眾透過媒體踢爆，移民署許可之跨國婚媒協會涉嫌詐婚，而移民署對跨國婚媒業者違法裁罰金額過低，呼籲提高裁罰基準。記者林伯東／攝影
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徐永明
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