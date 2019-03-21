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高分檢傳訊女檢莊珂惠 調查黃女指控她摸乳疑案

2019-03-21 23:03聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

法務部長蔡清祥重視彰化地檢署檢察官莊珂惠被控性騷擾疑案，雖黃女提自訴，被二審依已逾6個月追訴駁回定讞，蔡為釐清外界疑慮，指示台灣高檢署分案調查，高檢署委由台中高分檢指派檢察官陳佳琳偵辦，陳已傳訊莊等人調查，並調閱相關資料，逐一清查比對、過濾，以還原事實真相。

台中高分檢發言人主任檢察官吳萃芳表示，偵辦秉公處理，如有違失、違法之處，絕不迴避，等調查結束，由台灣高檢署說明。

今年初，黃女向法院提起自訴，指出她因涉妨害家庭案件，由彰化地檢署檢察官莊珂惠偵辦，去年4月間開偵查庭訊問她，要求她至檢查室勘驗身體，命她全身赤裸、兩腿張開，並指示女法警重複拍攝她的私處，莊並親自對她由腋下揉捏她的左右乳房，黃女提自訴控告莊珂惠涉嫌性騷擾。

彰化地院法官查出，黃女指稱莊涉犯該罪嫌時間是去年4月24日，但黃女遲至今年1月30日始具狀提起自訴，已逾6個月告訴期限，因此判決自訴不受理。黃女不服提起上訴，台中高分院本月13日將本案駁回定讞，不得上訴。

法務部長蔡清祥至為重視，日前指示台灣高檢署檢察官分案調查，強調調查後若確定莊珂惠有違失、違法，將發動行政懲處與刑事調查，並呼籲檢察官辦案時務必嚴守程序正義，切勿造成爭議。

台灣高檢署因路途遠，顧慮到訊問方便，委由台中高分檢指派分案由檢察官陳佳琳調查，陳佳琳已傳訊莊珂惠等人，採隔離偵訊，針對本案諸多疑點調查。 此外，陳佳琳向彰化地檢調閱相關卷宗、錄影光碟、勘驗照片等相關證物，將逐一比對、過濾，並陸續傳訊相關人，以釐清本案諸多疑點。

法務部長蔡清祥重視彰化地檢署檢察官莊珂惠被控性騷擾疑案，指示台灣高檢署分案調查，...
法務部長蔡清祥重視彰化地檢署檢察官莊珂惠被控性騷擾疑案，指示台灣高檢署分案調查，高檢署委由台中高分檢指派檢察官陳佳琳偵辦，陳已傳訊莊等人調查，並調閱相關資料，逐一清查比對、過濾，以還原事實真相。 圖／本報資料照
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檢察官蔡清祥性騷擾
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