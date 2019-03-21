房客燒炭亡害變凶宅 二房東慘賠屋主100萬
高雄黃姓女子購入鼓山區的房屋再裝潢花約250萬元，將其中1間租給李姓男子，李卻私下轉租給蔡姓男子，不料去年3月蔡被發現在房內燒炭自殺身亡，黃女氣得房子變「凶宅」屋價掉了百萬元，認為李違反租約，怒向李提告求償100萬，高雄地院審理後全數判准，李須賠100萬元，仍可上訴。
黃女起訴指出，2016年9月間她以220萬元買下鼓山區的房屋，裝潢整理再花35萬元，隔年11月李姓男子以5000元租下1個房間，李卻違反房屋租賃契約，擅自轉租給蔡姓男子，沒想到蔡姓男子2018年3月7日被發現在房內燒炭自殺；黃女於李來借鑰匙開門發現此事，才得知李又轉租。
黃女認為，李姓男子沒盡到維護房間的義務，且違反房屋租賃契約不得轉租、出借的約定，導致發生自殺案件害該屋成為凶宅，價值貶損100萬元，提告向李求償。
法院審理時，李姓男子沒出庭，也沒提出書狀作聲明或陳述。但法院依據黃女提出房地買賣價金資料、租約及凶宅房屋貶值的新聞報導等資料，法官也函詢高雄市不動產估價師公會，認定有人燒炭房價確實會貶值。
法官認為，屋內自殺死亡使該屋成凶宅，一般人會排斥承租或購買，也使交易價值減低，影響房屋所有權人的使用收益，蔡姓男子應負賠償責任，而李姓男子身為承租人依民法有代負責任，且李都沒出庭或具狀爭執，視同李自認黃女請求賠償的金額。
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