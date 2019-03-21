親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

蘋果再丟震撼彈！換購iPhone XR只要17505元起

房客燒炭亡害變凶宅 二房東慘賠屋主100萬

2019-03-21 22:55聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄黃姓女子購入鼓山區的房屋再裝潢花約250萬元，將其中1間租給李姓男子，李卻私下轉租給蔡姓男子，不料去年3月蔡被發現在房內燒炭自殺身亡，黃女氣得房子變「凶宅」屋價掉了百萬元，認為李違反租約，怒向李提告求償100萬，高雄地院審理後全數判准，李須賠100萬元，仍可上訴。

黃女起訴指出，2016年9月間她以220萬元買下鼓山區的房屋，裝潢整理再花35萬元，隔年11月李姓男子以5000元租下1個房間，李卻違反房屋租賃契約，擅自轉租給蔡姓男子，沒想到蔡姓男子2018年3月7日被發現在房內燒炭自殺；黃女於李來借鑰匙開門發現此事，才得知李又轉租。

黃女認為，李姓男子沒盡到維護房間的義務，且違反房屋租賃契約不得轉租、出借的約定，導致發生自殺案件害該屋成為凶宅，價值貶損100萬元，提告向李求償。

法院審理時，李姓男子沒出庭，也沒提出書狀作聲明或陳述。但法院依據黃女提出房地買賣價金資料、租約及凶宅房屋貶值的新聞報導等資料，法官也函詢高雄市不動產估價師公會，認定有人燒炭房價確實會貶值。

法官認為，屋內自殺死亡使該屋成凶宅，一般人會排斥承租或購買，也使交易價值減低，影響房屋所有權人的使用收益，蔡姓男子應負賠償責任，而李姓男子身為承租人依民法有代負責任，且李都沒出庭或具狀爭執，視同李自認黃女請求賠償的金額。

高雄黃姓女子租房給李姓男子，李卻當二房東轉租給蔡，不料蔡在房內燒炭身亡，黃女怒求...
高雄黃姓女子租房給李姓男子，李卻當二房東轉租給蔡，不料蔡在房內燒炭身亡，黃女怒求償100萬元，高雄地院審理後全部判准，仍可上訴。圖／本報資料照
分享

凶宅承租人高雄市
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

台南議員洪玉鳳涉詐領助理費 洪及丈夫2人裁押禁見

2019-03-21 21:02

名棒球教練之子師生戀 殺死女老師二審判無期

2019-03-21 19:53

高分檢傳訊女檢莊珂惠 調查黃女指控她摸乳疑案

2019-03-21 23:03

陸軍勤務場爆弊案劣質零件一碰就碎 新北檢起訴18人

2019-03-21 19:33

遭控放任助理詐領公款 桃園議長邱奕勝今無罪確定

2019-03-21 18:58

衛工處技工疑涉貪汙案 北市府：配合調查

2019-03-21 18:12

91歲翁戳9歲童屁屁判刑 法官斥影響兒童人格

2019-03-21 17:40

油漆行員工縱火3死 二審認惡性重大至極判死刑

2019-03-21 17:20

綠營屏東車城前鄉長收工程回扣 最高法院判14年半定讞

2019-03-21 16:40

北市府工務局爆貪汙 廉政署搜索約談8人

2019-03-21 16:32

新市區道路徵收傳弊案 廉政署搜索議員辦公室

2019-03-21 15:12

李全教賄選案更一判4年 最高院今再發回更審

2019-03-21 14:48

南京東路無照飆速撞死3人 謝亞軒：一條命想賠50萬

2019-03-21 13:54

台南議會今不平靜！藍議員遭聲押 綠議員遭搜索

2019-03-21 13:11

普悠瑪賠償林佳龍提1320萬賠償 家屬：不能接受

2019-03-21 12:39

國內首宗「痛痛女孩」告衛福部案 下月11日宣判

2019-03-21 12:38

他為遺產砍胞兄 殺紅眼見父親靈堂才後悔

2019-03-21 12:37

丈母娘也敢惹？ 辱「壞外家」後他的下場很慘

2019-03-21 11:56

7連霸議員涉貪被聲押 台南議會：判決未確定不影響權利

2019-03-21 11:51

罵退休警「流氓、黑道」周玉蔻賠15萬獲原諒換緩刑

2019-03-21 11:35

UCLA醫學院高材生訂購古柯葉來台 遭依運毒罪起訴

2019-03-21 11:34

氣爆補償 韓國瑜「愛與包容」高雄市府不告邱毅了

2019-03-21 11:22

長榮集團大房鬧內鬨 弟弟阻哥哥就任董事首吞敗仗

2019-03-21 11:21

電台主持人送白米涉賄遭起訴 檢：行為如日月之食焉

2019-03-21 10:58

台南議員洪玉鳳涉詐領助理費 南檢聲押禁見

2019-03-21 10:46

中華電信投資弊案 前主任秘書柴方文等3人交重保

2019-03-21 10:35

防檢濫訴條款？請問政客 到底誰在濫訴？

2019-03-21 09:41

未成年兒子打死人 父母連帶賠償710萬

2019-03-21 08:02

男子酒駕拒測 觀測沒過檢方准警強制酒測超標法辦

2019-03-21 01:37

假投資真掏空？ 中華電弊案 傳喚10人

2019-03-21 00:39

女山老鼠囂張嗆警拿出證據 這回人贓俱獲遭收押

2019-03-21 00:25

伸港鄉公所涉貪瀆案 法官諭令鄉長120萬元交保

2019-03-21 00:23

伸港鄉公所爆貪瀆 鄉長、代表會主席遭聲押

2019-03-20 22:53

投資失利 他為彌補子女竟大膽索賄200萬

2019-03-20 21:44

遭女檢摸乳自訴性騷擾 二審以逾告訴期限駁回定讞

2019-03-20 20:21

假整地非法棄置有害事業廢棄物 恐汙染地下水源

2019-03-20 19:50

意定監護初審過關 法務部：可指定監護人不合適再換

2019-03-20 19:45

「跟你講電話我車禍了」 她開車用手機代價374萬

2019-03-20 19:42

張書維疑公布被害人名字 社會局：屬實就開罰

2019-03-20 18:46
看更多

熱門文章

國道1號鼎金段重大連環撞 小車慘被夾聯結車中

2019-03-21 12:03

轎車慘被夾扁畫面曝光 疑聯結車煞不住釀5連環撞

2019-03-21 13:51

顏清標手工水餃開箱文 網友驚呼：這口味也太特殊

2019-03-21 09:51

27歲年輕媽熬夜滑手機猝死 發現時眼睛還盯著淘寶

2019-03-21 11:46

董娘偷吃公司執行長 對話紀錄驚見周董歌詞示愛

2019-03-21 10:02

影╱阿里山小火車與轎車擦撞 轎車3名乘客送醫

2019-03-21 10:29

北市府工務局爆貪汙 廉政署搜索約談8人

2019-03-21 16:32

八年級超跑少東擁億元「義大利神獸」傳欠債20億遭砸店

2019-03-21 09:57

她拜完月老五天後桃花超旺 網友：史上最OP月老廟

2019-03-21 14:50

台南議員洪玉鳳涉詐領助理費 南檢聲押禁見

2019-03-21 10:46

台南議會今不平靜！藍議員遭聲押 綠議員遭搜索

2019-03-21 13:11

金三角毒梟來台設點 警破獲1.5億元海洛因磚

2019-03-21 00:11

氣爆補償 韓國瑜「愛與包容」高雄市府不告邱毅了

2019-03-21 11:22

長榮集團大房鬧內鬨 弟弟阻哥哥就任董事首吞敗仗

2019-03-21 11:21

男爬山突抽搐暈倒搶救不治 疑因高血壓導致

2019-03-21 13:10

新市區道路徵收傳弊案 廉政署搜索議員辦公室

2019-03-21 15:12

黃光芹：韓粉仍以鍵盤殺人 威脅案已有偵辦進度

2019-03-21 19:45

店員結帳到一半落跑？ 網友下一秒喊：暖心，可以嫁了

2019-03-21 14:46

騎士遇警攔查急丟包 赫見毒品400多公克

2019-03-21 13:10

影╱恐怖情人！女怒前男友劈腿 持刀刺他臉及頸

2019-03-21 10:31

阿兵哥凍未條 酒店門口撿屍性侵判4年

2019-03-21 15:13

7連霸議員涉貪被聲押 台南議會：判決未確定不影響權利

2019-03-21 11:51

南京東路無照飆速撞死3人 謝亞軒：一條命想賠50萬

2019-03-21 13:54

少東欠天價債拿超跑調頭寸 上知名酒店夜擲百萬迷酒色

2019-03-21 17:20

罵退休警「流氓、黑道」周玉蔻賠15萬獲原諒換緩刑

2019-03-21 11:35

普悠瑪賠償林佳龍提1320萬賠償 家屬：不能接受

2019-03-21 12:39

顏清標賣泰式打拋豬水餃 商標早在他選立委時就想好了

2019-03-21 13:21

傳產少東搞超跑欠天價債務神隱 父氣昏報失蹤協尋

2019-03-21 14:46

街頭鬥毆開槍擄錯人 全國警大掃黑槍127把

2019-03-21 15:58

她3次婚姻都不美滿 第4次又遇人不淑

2019-03-21 15:58

台南議員洪玉鳳涉詐領助理費 洪及丈夫2人裁押禁見

2019-03-21 21:02

學生妹膀胱炎看診遭大媽狂酸 「年紀輕輕上婦產科不檢點」

2019-03-21 14:21

台61線北上238K槽車翻覆 道路封閉預計中午開通

2019-03-21 11:32

監理站虐童案打人金髮男身分曝光 動手的竟是伯父

2019-03-21 17:56

名棒球教練之子師生戀 殺死女老師二審判無期

2019-03-21 19:53

伸港鄉公所涉貪瀆案 法官諭令鄉長120萬元交保

2019-03-21 00:23

中華電信投資弊案 前主任秘書柴方文等3人交重保

2019-03-21 10:35

八年級超跑少東涉吸金跳票 債權人要找藏鏡人出面

2019-03-21 14:23

呷飽沒？ 滿桌菜餚銅板價 抓住台中員警的胃更暖心

2019-03-21 09:58

過分！小孩調皮 金髮男竟踹飛2歲兒還重摔椅子

2019-03-21 14:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top