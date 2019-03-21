房客燒炭亡害變凶宅 二房東慘賠屋主100萬

2019-03-21 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄黃姓女子購入鼓山區的房屋再裝潢花約250萬元，將其中1間租給李姓男子，李卻私下轉租給蔡姓男子，不料去年3月蔡被發現在房內燒炭自殺身亡，黃女氣得房子變「凶宅」屋價掉了百萬元，認為李違反租約，怒向李提告求償100萬，高雄地院審理後全數判准，李須賠100萬元，仍可上訴。

黃女起訴指出，2016年9月間她以220萬元買下鼓山區的房屋，裝潢整理再花35萬元，隔年11月李姓男子以5000元租下1個房間，李卻違反房屋租賃契約，擅自轉租給蔡姓男子，沒想到蔡姓男子2018年3月7日被發現在房內燒炭自殺；黃女於李來借鑰匙開門發現此事，才得知李又轉租。

黃女認為，李姓男子沒盡到維護房間的義務，且違反房屋租賃契約不得轉租、出借的約定，導致發生自殺案件害該屋成為凶宅，價值貶損100萬元，提告向李求償。

法院審理時，李姓男子沒出庭，也沒提出書狀作聲明或陳述。但法院依據黃女提出房地買賣價金資料、租約及凶宅房屋貶值的新聞報導等資料，法官也函詢高雄市不動產估價師公會，認定有人燒炭房價確實會貶值。