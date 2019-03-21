廁所能看夕陽？ 補教狼師藉課輔猥褻4名女生受害

2019-03-21 22:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名湯姓男子2016年在中和區某補習班擔任導師期間，曾假藉輔導課業名義帶女國中生回家，接著又佯稱「廁所能看到夕陽」把人騙進廁所，趁其不備偷摸胸部；女學生礙於對方是導師，不敢反抗，事後向同學抱怨此事時，竟爆出另有3名女同學遇害，更扯的是其中一人還被誘騙口交，決定不再隱忍。新北地檢署偵辦此案，今依利用權勢猥褻罪和強制猥褻罪起訴湯男。

檢方調查，湯男2015年到中和某補習班任職導師，隔年即利用職務權力，假藉輔導課業為由，製造與女學生獨處機會，然後趁對方防備不及之際熊抱、強吻對方，也曾假藉教導性知識之名，脫去女學生衣服撫摸胸部並拍攝下體，甚至去年離職後仍糾纏其中一名女學生，將人帶到汽車旅館上下其手，誘騙對方幫他手淫，更掰「口交就像含棒棒糖一樣」，要求對方幫他口交。

偵訊時，湯男表示自己曾因女學生心情低落而拍肩安慰，但否認強吻和熊抱，辯稱此部分可能是認知不同而造成誤會，對「看夕陽」一事也稱是女學生不夠高才會伸手抱對方。對於拍女學生下體指控，他則表示是為了指導女學生正確性知識，而手淫和口交等行為也有事先詢問對方意願。