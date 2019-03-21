台南議員洪玉鳳涉詐領助理費 洪及丈夫2人裁押禁見

2019-03-21 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



國民黨籍台南市議員洪玉鳳被控詐領助理補助費，她涉嫌於擔任第1、2、3屆市議員期間，以人頭擔任助理或以少報多，向市議會詐領議員助理補助費等上百萬元，檢方訊後，認洪及先生郭勝煌涉犯貪汙治罪條例、偽造文書等罪嫌重大，向台南地院聲押禁見，晚間兩人均裁押禁見。

院方指出，洪女及郭兩人否認犯罪，惟依相關事證認為被告犯嫌重大，有事實足認被告有串供滅證之虞，且多位尚未到庭之證人等多為被告助理，兩人對於證人等有一定的影響力，非予羈押並禁止接見通信，顯難進行追訴。因此，法官裁定兩人均羈押禁見。

然而，中午時，洪玉鳳因一夜未睡，血壓飆高，身體不適，中午在警員戒護下送醫就診，直至身體狀況有改善，下午返回台南地院，院方才召開羈押庭審理。

檢察官黃淑妤偵辦洪玉鳳涉詐領助理補助費，分赴洪服務處、台南市議會研究室、住所等18處執行搜索，扣得電磁紀錄、帳冊等物，傳訊15人到案，經漏夜傳訊，檢方發現洪涉嫌於擔任第1-3屆市議員期間，有以人頭擔任助理或以少報多，向台南市議會詐領議員助理補助費等款項約百萬元。

檢方認洪與配偶郭勝煌涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款之利用職務上機會詐取財財物、偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有串證之虞，上午向法院聲請羈押禁見。另人頭郭姓助理具保50萬元，其餘均請回。

檢方表示，本案將由檢察官深入調查，釐清詐領金額、共犯等全部犯罪事實。