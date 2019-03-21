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愛奇藝涉嫌違法落地遭查 陸委會：若屬實將下架

名棒球教練之子師生戀 殺死女老師二審判無期

2019-03-21 19:53聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

國內知名棒球教練陳威成的兒子、台灣體育大學研究生陳明峰與大他16歲的鄭姓女老師發生不倫戀，陳另結交新女友，欲與鄭分手未果，以球棒重擊鄭女後勒斃，一審依殺人罪將他判處無期徒刑，他不服上訴，台中高分院以他尚難認泯滅人性，判決維持原審判無期徒刑。可上訴三審。

檢審查出，陳明峰就讀國立台灣體育運動大學期間，因有情緒問題，自102年10月間起接受鄭姓女輔導老師的諮商輔導，並接受鄭女資助學費、房租及其他生活開銷。

至105年10月間，陳明峰另結交女友，試圖與鄭女分手未果，又長期以來積欠鄭女金錢無力償還，遂萌生殺意，假意要與鄭女至花東地區旅遊，於今年2月6日中午，趁鄭女至其租屋處，持木製球棒，重擊鄭女頭部。

陳明峰再以雙手勒住鄭女頸部數分鐘，又以床單、大型白色垃圾袋罩住被害人頭、臉及上半身，致鄭女因顱內出血併腦損傷窒息死亡，陳殺害鄭女後，租車棄屍於南投縣仁愛鄉台14甲線公路16公里處路旁。經被害人家屬報案，警方循線查獲陳嫌。一審將他判無期徒刑。

二審合議庭審酌，陳明峰無力償還被害人，因擔心被害人不願分手，可能向其親友揭露兩人交往及金錢關係，其與被害人鄭女交往及金錢關係倘遭人得知，會破壞其既有之生活，竟因此殺死被害人，並遺棄被害人之屍體，惡性重大。

陳明峰殺人、遺棄屍體犯行對被害人家屬所生損害與痛苦程度重大，難以彌平，應予嚴厲之懲處，然他於原審審理時向被害人之家屬表示對不起、抱歉，二審開庭亦向被害人之家屬表示對不起，已表達悔意，尚難認他係全然泯滅人性之人，而有永久與世隔絕之必要，維持原審判處無期徒刑，褫奪公權終身。

國內知名棒球教練陳威成的兒子、台灣體育大學研究生陳明峰與大他16歲的鄭姓女老師發...
國內知名棒球教練陳威成的兒子、台灣體育大學研究生陳明峰與大他16歲的鄭姓女老師發生不倫戀，陳另結交新女友，欲與鄭分手未果，以球棒重擊鄭女後勒斃，一審依殺人罪將他判處無期徒刑，他不服上訴，台中高分院以他尚難認泯滅人性，判決維持原審判無期徒刑。可上訴三審。圖／本報資料照
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